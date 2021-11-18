台灣開放混打預約！11/19上午10起 限時6小時 11/20起施打

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）今早開放混打意願登記後，已有超過22萬人登記，指揮官陳時中今（18）日下午宣布，第14期疫苗將加開混打預約，今天完成混打意願登記後，明（19）日上午10時起預約接種，施打期間11月20、21日。

COVID-19 公費疫苗預約登記平台於今日上午10時至下午4時止（共６小時），開放第1劑接種AZ疫苗，且滿18歲的民眾進行混打意願登記，民眾可選擇第2劑要接種BNT或莫德納(Moderna)疫苗，也可以兩者皆選。

截至下午14時左右，共有22.8萬人完成混打意願登記，複選混打莫德納或BNT有13.9萬人，單選混打莫德納有4.98萬人，選擇混打BNT有3.91萬人。

陳時中表示，凡於9月25日前接種AZ第一劑疫苗、滿18歲以上之民眾，且於下午4時前完成混打意願登記者，可於明日起上午10時到下午4時止預約接種莫德納或BNT疫苗，施打期間是11月20、21日。

媒體詢問，為何這次會這麼急促在14期就加開混打，而非外界預期的第15期？陳時中說，因為大家對混打殷殷期盼，能快就快，再來是因為這次預約數目低，因此在有空檔的時候，不增加大家的負擔，又能及時提供，便加緊腳步在14期就開放。