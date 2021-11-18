還你「維修權」！ 2022年蘋果出售零件讓果粉修iPhone

蘋果公司將於明年推出自助服務維修，向消費者及第三方維修提供iPhone 12 和iPhone 13的維修零件與工具，預計高達200多種。（... 蘋果公司將於明年推出自助服務維修，向消費者及第三方維修提供iPhone 12 和iPhone 13的維修零件與工具，預計高達200多種。（圖／翻攝自蘋果官網）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）蘋果公司17日宣布將推出「自助服務維修」，明年美國地區將率先向果粉出售iPhone 12 和iPhone 13的維修零件與工具，預計高達200多種。

蘋果首席運營官（Jeff Williams）在聲明中指出，將擴大提供 Apple 原廠零件，讓我們的顧客在需要維修時有更多選擇，「為想自行完成維修的人提供新選項。」

聲明也指出，將於明年初於美國推出適用於 iPhone 12 和 iPhone 13 的原廠工具、零件與說明書，之後也將供應範圍擴大到配備 M1 晶片的 Mac 電腦。

蘋果指出，產品持有者可透過 Apple 自助維修線上商店購買零件、若退回舊零件可以換取購買折抵額度，但目前尚未公布相關零件、工具之價格。

官方仍強調，自行維修更適合具有維修電子裝置知識和經驗的個人技術人員，絕大多數顧客還是由專業維修供應商、原廠認證技術人員服務較為可靠。

近年來，商品生產商刻意提升產品維修難度，已引起消費者權益倡議人士關注。新冠疫情席捲全球，卻出現救命的呼吸器也須送原廠維修的情境，更加劇了對維修自主的訴求，要求地方和中央政府立法禁止廠商對維修設限，保障消費者的「維修權」（Right to Repair）。

華盛頓郵報報導，蘋果向來抵制維修權運動，並反對用戶在蘋果直營店以外的進行產品維修。然而在美國政府對科技業維修限制進行長期審查後，蘋果的立場發生轉變。

今年5月，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）向國會遞交一份報告，概述了企業如何提高產品維修難度造成更多維修成本及限制，影響消費者權益。7月，美國總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，責令FTC處理「對第三方維修或自行維修物品的不公平反競爭限制」。

FTC於數日內火速通過譴責製造商現行的維修限制，主席麗娜汗（Lina Khan）更誓言「根除」可能有違美國反壟斷與消費者保護法的相關限制。

消費者權益倡議團體「美國公共利益研究聯盟」（U. S. Public Interest Research Group, US PIRG)主席羅克特（Nathan Proctor）表示，「維修權最主要的反對者之一（蘋果）正改變方向。該公司的舉動表明，維修倡導者所要求的一直都是可能的。」多年來行業遊說者告訴立法者，共享零組件、維修工具與說明書會導致安全與知識產權風險，如今蘋果的驟然轉變表明，這些擔憂被誇大其詞。