11/18台灣增3例境外移入　自購莫德納疫苗609多萬劑今下午全數到貨

台灣11/18新增3例COVID-19確定病例，均為境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會) 台灣11/18新增3例COVID-19確定病例，均為境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增3例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自波蘭(案16615)、德國(案16616)及印尼(案16617)入境，入境日介於今(2021)年11月3日至11月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,506例確診，分別為1,862例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日下午將有一批莫德納疫苗抵達桃園國際機場，共計115.038萬劑，效期至2022年1月24日。

指揮中心表示，我國今年採購之Moderna疫苗已全數到貨，共計609.168萬劑，分別為首批5月28日15萬劑、第2批6月18日24萬劑、第3批6月30日41.04萬劑、第4批7月15日35.04萬劑、第5批8月8日9.96萬劑、第6批8月15日24.96萬劑、第7批9月17日108.31萬劑、第8批10月8日113.21萬劑、第9批11月12日122.61萬劑，以及本批115.038萬劑。

待疫苗抵臺完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。