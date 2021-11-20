〈投資理財〉潤泰四雄日友、潤泰新、潤泰全、潤弘前三季獲利均佳

2021年第3季各上市櫃公司財報均已出籠，投資人如何選擇安全 穩定標的，長期安心存股，避免因為景氣或題材變化， 造成不必要損失。潤泰集團日友(8341)、潤泰新(9945) 、潤泰全(2915)、潤弘(2597)都是值得考慮的好標的。

日友是台灣三大廢棄物處理公司之一，業務以事業廢棄物及醫療廢棄 物為主。迄今(2021)年第三季資本額11億1500萬餘元， 資產總額93億3456萬餘元，負債總額63億8411萬餘元， 資本公積加保留盈餘19億126萬餘元每股淨值25.88元，財 務狀況良好，累計前3季每股獲利已有6.01元。

經營績效方面，日友毛利率51.27%，營益率34.77%，資 産報酬率2.49%，股東權益報酬率7.01%，獲利情況良好。

日友醫廢處理每日台灣約50噸，稼動率逾9成；北京120噸，比 2019年每日不到60噸已翻倍。為配合廢棄物處理業務擴張需要 ，日友3年內資本支出達28.34億元，其中2021年為13. 45億元，2022年為4.22億元，2023年為10. 67億元。由於廢棄物處理在兩岸都是頭痛問題，從資本支出，顯見 未來仍處成長之中。

近3年日友每股獲利及股息分別是：2020年EPS 8.91元，配息8.2元；2019年EPS 8.91元，配息8元；2018年EPS 7.38元，配息6.5元，是穩定的績優股。

潤泰新是建築公司，迄第3季EPS已達7.13元，資本額210 億6833萬餘元，資產總額1842億8482萬餘元，負債總額 723億693萬餘元，資本公積加保留盈餘676億1722萬餘 元。每股淨值50.52元，財務佳。

迄第3季為止，潤泰新毛利率21.3%，營業利益率14.89% ，資產報酬率2.51%，股東權益報酬率3.9%，經營績效良好 。

潤泰新最近3年每股獲利及股利狀況為：2020年EPS 5.69元，配息1元，配股4元；2019年EPS 9.04元，配息1元，配股5元；2018年EPS 9.92元，配息2元。獲利及股利均優。

潤泰全是紡織業，至今年第3季每股獲利達20.4元，資本額73 億4318萬餘元，資產總額1430億7661萬餘元，負債總額 387億5417萬餘元，資本公積加保留盈餘713億1353萬 餘元，每股浄值178.95元。

近3年潤泰全每股獲利及股利分別是：2020年EPS 14元，配息2元，配股3元；2019年EPS 15.57元，配息5元；2018年EPS 18.45元，配息6.5元。獲利及股利均佳。

潤泰全第3季毛利率40.06%，營業利益率11.57%，資產 報酬率2.73%，股東權益報酬率3.61%，經營績效相當穩定 。

受惠南山人壽前3季獲利高達545億元，潤泰雙雄分別認列逾百億 元轉投資收益，其中潤泰全前3季歸屬於母公司業淨利141. 2億元，來自於潤成投控(南山人壽)的貢獻達112億元，獲利佔 比達79.3%。潤泰新前3季獲利也驚人，前3季歸屬於母公司業 主浄利達145.16億元，其中來自於南山人壽貢獻達120億元 ，佔比達82.6%。南山人壽已成為大金雞母。

潤弘是營造業，今年至第3季為止，每股獲利達6.89元，資本額 18億4950萬餘元，資產總額161億377萬餘元，負債總額 84億9506萬餘元，資本公積加保留盈餘24億309萬餘元， 每股浄值32.77元。

潤弘第3季毛利率15.98%，營業利益率10.41%，資產報 酬率3.27%，股東權益報酬率6.81%。由於潤弘發明預鑄工 法，廣受好評，台積電等高科技事業，都是長期合作夥伴， 台商回流均喜找潤弘蓋建廠辦，一年完工，速度品質均受好評， 在手建案數量驚人，不虞缺乏案源。

近3年潤弘獲利及股利分別是：2020年EPS 7.48元，配息6.5元，配股3.7元；2019年EPS 5.03元，配息4.5元；2018年EPS 4.9元，配息4.8元，是相當優質的好公司。

潤泰集團前述4家上市公司，長期以來經營績效良好，獲利、股利均 佳，今年前3季獲利表現亦優，值得投資人追蹤了解。