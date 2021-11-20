〈投資理財〉潤泰四雄日友、潤泰新、潤泰全、潤弘前三季獲利均佳

2021年第3季各上市櫃公司財報均已出籠，投資人如何選擇安全
日友是台灣三大廢棄物處理公司之一，業務以事業廢棄物及醫療廢棄
經營績效方面，日友毛利率51.27%，營益率34.77%，資
日友醫廢處理每日台灣約50噸，稼動率逾9成；北京120噸，比
近3年日友每股獲利及股息分別是：2020年EPS 8.91元，配息8.2元；2019年EPS 8.91元，配息8元；2018年EPS 7.38元，配息6.5元，是穩定的績優股。
潤泰新是建築公司，迄第3季EPS已達7.13元，資本額210
迄第3季為止，潤泰新毛利率21.3%，營業利益率14.89%
潤泰新最近3年每股獲利及股利狀況為：2020年EPS 5.69元，配息1元，配股4元；2019年EPS 9.04元，配息1元，配股5元；2018年EPS 9.92元，配息2元。獲利及股利均優。
潤泰全是紡織業，至今年第3季每股獲利達20.4元，資本額73
近3年潤泰全每股獲利及股利分別是：2020年EPS 14元，配息2元，配股3元；2019年EPS 15.57元，配息5元；2018年EPS 18.45元，配息6.5元。獲利及股利均佳。
潤泰全第3季毛利率40.06%，營業利益率11.57%，資產
受惠南山人壽前3季獲利高達545億元，潤泰雙雄分別認列逾百億
潤弘是營造業，今年至第3季為止，每股獲利達6.89元，資本額
潤弘第3季毛利率15.98%，營業利益率10.41%，資產報
近3年潤弘獲利及股利分別是：2020年EPS 7.48元，配息6.5元，配股3.7元；2019年EPS 5.03元，配息4.5元；2018年EPS 4.9元，配息4.8元，是相當優質的好公司。
潤泰集團前述4家上市公司，長期以來經營績效良好，獲利、股利均