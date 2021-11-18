澳洲疫苗覆蓋率本週將達90%！疫情趨緩 墨爾本終迎解封

疫情趨緩下，澳洲墨爾本的民眾可在餐廳大方用餐。（圖/路透社） 疫情趨緩下，澳洲墨爾本的民眾可在餐廳大方用餐。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）澳洲自9月爆發最嚴重疫情至今，單日新增確診數已明顯趨緩，本週末澳洲完整接種疫苗的覆蓋率估計將達90%。自週四（18日）開始，墨爾本將接近完全解封，各大公共場合的人數降載規定也幾乎取消。

根據路透社，自週四開始，在墨爾本已完整接種疫苗的民眾已經不必遵守極為嚴格的防疫規定，當地酒吧和咖啡廳也取消室內人數限制，而體育館則恢復完全的載量。為了長期的經濟目標，澳洲政府將採取「與病毒共存」的防疫方法。

在鬆綁的防疫規定下，墨爾本的人們可以去舞池狂歡，在餐廳聚會也不會有任何限制。但在衛生機構、公共交通工具和商店中，民眾仍必須戴上口罩。

澳洲鬆綁防疫規定的考量點之一就是疫苗覆蓋率，澳洲在6日時16歲以上人口的疫苗完整接種覆蓋率已達到80%，本週末將預計來到90%，是全世界疫苗覆蓋率最高國家之一。

澳洲自6月下旬因Delta變異株掀起的新一波疫情，當時每日確診人數不斷創新高，導致雪梨、墨爾本等澳洲幾個最大城市不得不封城，不過在政府嚴格防疫政策以及快速的疫苗接種計畫下，成人兩劑接種率已接近80%目標，各大城市因此已逐步解封。

根據外媒，雪梨已於10月11日迎來解封，墨爾本則等到了本月18日。雪梨和墨爾本也已於11月1日取消針對接種疫苗旅客的防疫限制，完整接種疫苗的澳洲公民與永久居民不須取得特殊許可即可出境。

數據顯示，澳洲新南威爾斯州今天通報了262例確診，維多利亞州則有1,007個病例，即使對台灣人來說聽起來相對高，然而和澳洲最新一波疫情爆發當時的確診人數相比，已經控制了許多。

澳洲單日確診數自6月末第三波疫情之後至今已逐漸趨緩。（圖/維基百科）