台灣愛滋女患者不減反增　醫：缺乏戒心　近8成確診前未做過HIV篩檢

大眾長期聚焦男性感染者困境，卻忽略了女性愛滋感染者的健康狀況。(示意圖/pixabay) 大眾長期聚焦男性感染者困境，卻忽略了女性愛滋感染者的健康狀況。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣的愛滋防治進步，已連續3年愛滋新診斷個案數每年下降12-20%，但女性愛滋感染者每年仍以近3%比例增加。醫師表示，大眾長期聚焦男性感染者困境，卻忽略了女性感染者的健康狀況，不僅長期遭受忽視；社會與家庭對女性的刻板印象、汙名化標籤，使得女性長期陷入沉重精神壓力、自我懷疑與不公對待。

衛生福利部桃園醫院感染科主任鄭健禹醫師表示，隨著愛滋病篩檢及治療方式日新月異，以及近年國際大力倡導的「U=U」(Undetectable = Untransmittable，測不到病毒=不具傳染力)概念，透過國際大型研究證實，感染者只要穩定服藥至血中測不到病毒，即使有無套性行為也不具傳染力，感染者也可以懷孕生子、可以陪伴孩子一同健康長大，與你我一樣享受良好健康的生活品質及美滿的家庭生活。

但儘管「U=U」世代來臨，女性感染者仍總以家人為重，卻忘記了要好好照顧自己；在生活中時常受到他人對愛滋或感染者的異樣眼光與誤解，卻無處發聲、尋不到依靠。

多數女性對「愛」缺乏戒心！「愛滋」沉重標籤，每5-6位即有1位求助身心科！

根據衛生福利部桃園醫院愛滋病照護中心發起的「女性愛滋感染者生活現況調查」，有高達4成的人因感染者身份造成生活上困擾、近2成的人為此至身心科就醫、近3成的人曾因感染者身分就醫被拒或遭歧視對待，甚至超過1成6的人因HIV感染的汙名而被人以肢體或語言的暴力對待，一再顯現女性感染者所面臨的艱辛處境與巨大心理壓力。

鄭健禹表示，本次針對女性愛滋感染者的生活調查即發現，近8成女性個案於感染確診前從未做過HIV篩檢；同時，有超過1成2的人因愛滋發病感到身體不適，就醫求診後才被告知確診感染。不僅凸顯一般大眾對於愛滋感染仍存在迷思，也看出多數女性對愛滋缺乏戒心！

鄭健禹醫師進一步分析，對於絕大多數的女性來說，「愛滋」是不曾發生在生命中的事！由於社會對「性」觀念保守，愛滋又與其連結強烈，使得女性感染者經常被貼上「性生活混亂」、「不貞潔」、「不檢點」等負面標籤，甚至被懷疑為性工作者，承受龐大的社會偏見與誤解。

女性追求「性」福深感焦慮，超過4成不生育！

鄭健禹醫師指出，女性因社會觀念與生理構造背負著生育後代的責任，許多女性於感染愛滋後往往帶著「因愛滋被剝奪了生育權利失去女性價值」或是「大概一輩子都無法成為人母」的想法感到自卑、遺憾。根據調查結果顯示，超過4成的女性感染者因為感染HIV不願意懷孕生育。

同時，女性感染者除了關注自己健康外，也更加擔憂、在意他人的健康受到自己影響，超過6成5的人擔心自己把病毒傳染給另一半，在追求性與幸福的路上深感焦慮與負罪感。

看見女性的『滴水希望』！病毒不挑人，撕去刻板標籤、用「愛」對話！

有鑑於此，今年衛生福利部桃園醫院、哥倫比亞籍藝術家-畢七月(J Triangular)、社團法人台灣關愛之家協會及社團法人台灣露德協會共同攜手，以女性培力觀點發起《The Women’s Video Support Project女性錄像互助計畫》，邀請三位女性感染者透過影像細膩闡述自身故事，共同剪輯成《Hope Drops滴水希望》將在12月1日「世界愛滋日」當天，代表亞洲於全球一百間美術館中放映展出。

期待全球民眾看見女性愛滋感染者的艱辛處境、情緒掙扎與感性訴求，給予更多關懷、體諒與鼓勵，並撕去歧視標籤，用「愛」建立起友善、溫暖的對話，傾聽並支持每一段動人的生命故事！