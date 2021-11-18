抗中法案納入國防授權法受挫 美國兩院將協商

美國參議院民主黨將《創新與競爭法案》（USICA）夾帶在年度《國防授權法案》（National Defense Authorization... 美國參議院民主黨將《創新與競爭法案》（USICA）夾帶在年度《國防授權法案》（National Defense Authorization Act, NDAA），但共和黨人不買單。(圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）美國參眾議院領袖美東時間17日表示，立法者將就一項能提升美國對華科技競爭力以及半導體製造的法案進行協商，以達成最終協議。

路透社報導，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾試圖將《創新與競爭法案》（USICA）包裹在7500億美元的年度《國防授權法案》（National Defense Authorization Act, NDAA）中通過，讓總統拜登（Joe Biden）能在今年將之簽署成法。

USICA包含授權撥款520億美元用於增進美國半導體生產，並授權1900億美元用於強化美國先進技術研究，以助美國在相關領域對抗來自中國日益見長的競爭。而國防授權法案因每年都須立法，時常作為其他法案「便車」。

然而USICA與NDAA的合併計劃遭到反對，據舒默與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）17日發布的聲明中指出，參議院共和黨人明確表態，將阻止USICA納入NDAA。

儘管參議院6月以68票同意、32票反對通過USICA，眾議院並未跟著動作，眾院領袖先前曾表示將通過眾院版本的法案，但目前遲遲沒有對此發起投票表決。舒默與佩洛西表示，將召開會議對USICA進行正式協商。

民主黨參議員肯特威爾（Maria Cantwell）表示，在USICA議題上，參議院領先眾議院，國會須迅速採取行動，他向記者表示，「美國的研發基礎建設需要好好整理。」

與民主黨合作的獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，USICA納入NDAA預算總和一年內將超過1兆美元。 他認為，太多金錢將流向高獲利的國防承包商以及將製造轉移到中國的半導體公司，奪走美國的工作，並加劇目前的全球晶片短缺。