彭帥親回失蹤疑雲？ 中國官媒轉貼彭帥詭異郵件 WTA主席表擔憂

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國環球電視網（CGTN）今（18日）發出一則聲稱是中國網球女將彭帥的電郵，郵件中彭帥澄清自己並無失蹤，且過去的指控皆不屬實，盼未來媒體報導能經過她本人證實。由於此聲明中彭帥態度轉變過大，立刻引發外界對其真實性的質疑。

根據CNN，彭帥此次的聲明是透過中國環球電視網在官方推特（Twitter）帳號發文所曝光，內容是彭帥給世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）發了一封電郵。

郵件開頭即明確指出「大家好，我是彭帥。」並在下文中澄清「WTA官網最近發布的新聞內容沒有與我確認，也沒有取得我本人的證實，並在沒有徵求我的同意下就發布了。」

彭帥也在信中強調「我沒有失蹤，也沒有不安全。我只不過在家休息，目前一切安好。」最後她表示，期盼未來有機會與大家一起推廣中國網球，還說希望中國網球發展越來越好。

令WTA主席賽門感到匪夷所思的，是郵件中彭帥直言有關性侵指控的新聞皆非屬實，這與過去她向外界所傳遞的訊息產生極大矛盾。

賽門發布聲明表示，他很難相信這封電郵是基於彭帥本人意願寫的，這讓他更為擔憂彭帥的安危。

賽門認為，彭帥在來自某方的脅迫和威脅下可能無法自由發言。他強調，彭帥的性侵指控必須獲得尊重，並經過完全透明、毫無審查的調查。

CNN目前無法獨立證實這則電郵的真偽。