彭帥親回失蹤疑雲？ 中國官媒轉貼彭帥詭異郵件 WTA主席表擔憂

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)中國環球電視網(CGTN)今(18日)發出一則聲稱是中國網球女將彭帥的電郵,郵件中彭帥澄清自己並無失蹤,且過去的指控皆不屬實,盼未來媒體報導能經過她本人證實。由於此聲明中彭帥態度轉變過大,立刻引發外界對其真實性的質疑。

根據CNN,彭帥此次的聲明是透過中國環球電視網在官方推特(Twitter)帳號發文所曝光,內容是彭帥給世界女子職業網球協會(WTA)主席賽門(Steve Simon)發了一封電郵。

郵件開頭即明確指出「大家好,我是彭帥。」並在下文中澄清「WTA官網最近發布的新聞內容沒有與我確認,也沒有取得我本人的證實,並在沒有徵求我的同意下就發布了。」

彭帥也在信中強調「我沒有失蹤,也沒有不安全。我只不過在家休息,目前一切安好。」最後她表示,期盼未來有機會與大家一起推廣中國網球,還說希望中國網球發展越來越好。

令WTA主席賽門感到匪夷所思的,是郵件中彭帥直言有關性侵指控的新聞皆非屬實,這與過去她向外界所傳遞的訊息產生極大矛盾。

賽門發布聲明表示,他很難相信這封電郵是基於彭帥本人意願寫的,這讓他更為擔憂彭帥的安危。

賽門認為,彭帥在來自某方的脅迫和威脅下可能無法自由發言。他強調,彭帥的性侵指控必須獲得尊重,並經過完全透明、毫無審查的調查。

CNN目前無法獨立證實這則電郵的真偽。

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI