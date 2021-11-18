裸餐酒餐廳全新菜單主打法式料理台灣小吃　老菜脯鴨湯、黑白切取自生活記憶

裸餐酒餐廳本季菜單以「小吃攤黑白切、紅油炒手、以及宴會的一鴨兩吃」為發想(圖/裸餐酒餐廳) 裸餐酒餐廳本季菜單以「小吃攤黑白切、紅油炒手、以及宴會的一鴨兩吃」為發想(圖/裸餐酒餐廳)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)Naked裸餐酒餐廳邁入第 5 年，推出全新菜單主打台灣印象，紅油抄手、黑白切、甜柿等都入菜，主廚佘玟霖Bally使用法式料理手法烹調台灣在地食材，疫情過後從以往為大家熟悉的餐酒館型態，轉型成為獨具台灣風味的法式料理餐廳。

裸餐酒餐廳本季菜單以「小吃攤黑白切、紅油炒手、以及宴會的一鴨兩吃」為發想，開胃菜黑白切小塔改造路邊攤必點小吃，可以細品燉豬舌、滷豆干、自製酸辣胡麻醬，接著台灣熱門小吃紅油炒手也成為前菜料理，使用蝦殼熬煮後醬燒的方式料理，最後刷上花椒醬油並用蝦油取代紅油，讓饕客有種似曾相識的高級感。

主廚佘玟霖 為土生土長的高雄人，畢業於高雄餐旅大學西餐廚藝系，依循體制先到樂沐法式餐廳進行實習，後加入RAW參與開幕籌備。佘玟霖透露，餐廳很久之前就想轉型，之前來的客人都是吃餐酒館，這次轉變蠻大，勢必會失去一些客人，因此也掙扎很久，最後下定決心轉型，是因為想要做更能傳遞自己理念的料理。

佘玟霖說，台灣的飲食記憶多屬於路邊攤或家庭料理，這次菜單不想表現得太台式或讓人覺得這就是中餐，在融合法式技巧風味到台菜方面比較複雜，這次菜單從發想到研發完成大概花了2到3個月時間，靈感來自生活，希望帶給大家熟悉的感覺。



主廚佘玟霖



Naked裸餐酒餐廳店內用餐環境

如何在西式料理手法跟台灣食材之間找尋平衡點？佘玟霖表示，他把自己個人的飲食記憶帶到餐點裡，這次都是以自己平常吃的小吃最為發想，像是平常很喜歡吃路邊攤，每次必點黑白切，覺得如果放入菜單覺得很好玩很有趣！午魚是因為小時候奶奶常做味增土魠魚，會用味增跟檸檬去醃，小時候就很愛這一味，長大後想用同樣的方式料理，但稍微變化一下提升質感跟風味。

佘玟霖說，甜柿蒸蛋使用當季食材軟柿子，身邊很多人都不愛吃，但他把軟柿子做成脆片，建議敲破脆片拌在蒸蛋裡一起吃，還可以吃到蛤蜊鮮味跟鴨肝奶醬，是很溫暖的一道菜，同時又可以吃到清爽柿子泥，甜柿蒸蛋看起來雖小但層次豐富。

特別的是，佘玟霖運用南部宴會流水席常見的一鴨兩吃，香料澄清鴨油油封炙後手撕成柔軟肉絲，與芋泥還有鹹鴨蛋黃作成餃子，油炸成為金黃酥脆的炸餃，用大量白蘿蔔、蔬菜、和整隻全鴨以小火10小時熬出澄清鴨湯，再加入老菜脯帶出特殊香氣，做出具有濃厚香氣但又清爽的老菜脯鴨湯。

裸餐酒餐廳預計會不定期推出季節菜單，冬天主題暫定鹹豆漿，至店內用餐會有專人講解食材故事，詳情請前往官網查詢。



黑白切小塔



鮮蝦紅油抄手



一鴨兩吃



午魚

以上圖片均由餐廳提供