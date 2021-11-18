台北再爆疫苗烏龍！民眾欲打流感疫苗　卻意外「AZ混打莫德納」

台北1位民眾原定接種流感疫苗，卻因診所一時疏忽，誤接種成莫德納疫苗。(示意圖/pixabay) 台北1位民眾原定接種流感疫苗，卻因診所一時疏忽，誤接種成莫德納疫苗。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市再爆疫苗烏龍事件！1位民眾原定接種流感疫苗，卻因診所一時疏忽，誤接種成莫德納疫苗。衛生局表示，已暫停該診所流感疫苗及COVID-19疫苗接種服務，至確認完成改善為止。

北市衛生局說明，該民眾於11月16日至診所原本要施打公費流感疫苗，施打前工作人員已口頭與對方確認疫苗種類，但同時間有另1位民眾要施打莫德納疫苗，工作人員因拿錯疫苗，導致個案打到莫德納疫苗。

個案原已接種AZ第一劑疫苗逾9週，接種後經醫師看診，並詳細告知個案混打疫苗可能會產生注射部位疼痛或紅腫、疲倦、頭痛、畏寒、肌肉痛、關節痛和發燒(≧ 38℃)等副作用，並叮囑多休息、多補充水份及患部疼痛可輕微冰敷處理方法，個案於診所觀察30分鐘無不適後離開。

衛生局表示，已針對這名民眾啟動健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，針對診所接種異常，衛生局已暫停該診所流感疫苗及COVID- 19疫苗接種服務，至確認完成改善為止。

至於COVID-19公費疫苗預約平臺第14期於該診所預約之民眾共計432位，其中11月18至24日尚有292位民眾分別預約接種AZ及BNT疫苗，北市衛生局已安排轉介至鄰近醫療院所，不影響民眾接種疫苗權益。

北市衛生局呼籲各醫療院所接種疫苗前務必落實三讀五對，確認疫苗廠牌、劑量及效期，可於接種前將疫苗接種廠牌清楚標示於接種站，並與接種對象確認，以確保民眾接種疫苗安全。