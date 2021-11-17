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「鏡電視」新聞台再度排案審查　台灣NCC: 董監事零持股、治理模式待說明

NCC曾在今年(2021年) 1月排案審查過一次，鏡電視過程中多次補件，後來在今年5月初重新送出新版營運計畫書，同時把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/17 20:31
圖為11/17下午2時, NCC第990次委員會議後例行記者會, 說明鏡電視案審查情形。

圖為11/17下午2時, NCC第990次委員會議後例行記者會, 說明鏡電視案審查情形。

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）NCC今天(17日) 在鏡電視重新送件後首次排案審查，決議續行審議，預計12月1日再找鏡電視負責人到會陳述，關注董監事都是零持股的公司治理模式、財務計畫與自律內控3面向。

鏡電視在2019年底向國家通訊傳播委員會（NCC）送件申設新聞台，NCC曾在今年(2021年) 1月排案審查過一次，鏡電視過程中多次補件，後來在今年5月初重新送出新版營運計畫書，同時把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平。

9月下旬鏡電視通過外部諮詢會議（外界俗稱初審），NCC今天在鏡電視重新送件後首次排案審查。

NCC主任秘書陳崇樹表示，委員會今天主要就程序部分做討論，關注3面向，包括股權跟公司治理議題、自律內控機制、財務狀況與執行能力。

NCC官員解釋，鏡電視的章程比較特別，裡面提到董事有過半數是自然人、不是股東，目前名單中的5位董事、1位監事全部都是零持股。董事包括董事長陳建平、知名導演楊雅喆、前紙風車文教基金會執行長李永豐、前民視政治中心主任盧宥伶、前智邦科技董事長黃安捷，監察人則是劉志鵬。委員會認為這跟一般公司股東有持股會參與營運不同，希望再了解公司治理情形

至於財務部分，NCC官員解釋，鏡電視的營運計畫比較高標準，原先財務規畫能否落實執行，也是NCC關注重點之一。

另一個審查中的新聞台是台灣數位光訊集團（台數科）申設的台灣生活網，目前初審結束，後續將排到委員會實質審查。
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零持股
鏡電視
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裴偉
陳建平

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