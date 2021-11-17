【快訊】前太電董事長孫道存保外就醫•17日凌晨肺癌病逝　檢方將發還100萬保證金結案

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）前太電董事長同時也是名媛孫芸芸的父親: 孫道存，傳出今（17) 日因癌症惡化病逝，享壽72歲。台北監獄與微風集團已證實此消息。

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存今年4月發監執行，上個月因肺部腫瘤擴散保外就醫，今天凌晨3時許不治。北監表示，將提供相關文件給地檢署。檢方說，收到文件後將發還100萬元保證金結案。

台北監獄今天晚間表示，孫道存涉及偽造文書等案在台北監獄服刑，因肺部惡性腫瘤惡化，10月1日申請保外就醫，日前依保外規定進行定期訪視時，他仍在接受治療，今天接獲家屬通知孫道存病逝，後續將等家屬提供死亡證明書，報請矯正署結案。

北監表示，得知孫道存過世後，將依照監獄行刑法143條，受刑人於執行中死亡，通知家屬，並報檢察署相驗，後續則會提供桃園地方檢察署證明文件。

檢方表示，孫道存保外就醫病逝案，將收到相關文件後，發還新台幣100萬元保證金並結案。

雅虎新聞網報導，孫道存女兒孫芸芸晚間透過特助對外表示「家父生前有特別交代身後事宜，再次謝謝大家這陣子來的關心。」

根據中央社，孫道存涉嫌行使偽造私文書、公益侵占2案，北院裁定應執行4 年3月，須再服刑1年3月。孫道存提抗告遭高院駁回後，最高法院駁回確定。孫道存於今年4月13日入監服刑。

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存，因掏空太平洋電線電纜公司近新台幣200億元，被依連續行使偽造私文書等罪判刑3年定讞，去年(2020年) 1月1日服刑期滿出獄，但隨即因涉及公益侵占案遭羈押，後來改裁定3000萬元交保，最終判刑1年6月定讞。

台北地檢署就2確定案件，聲請定應執行刑。台北地方法院今年(2021年) 2月間裁定，2案應執行4年3月；換言之，扣除已執行完畢的3年徒刑，孫道存剩餘刑期仍有1年3月，必須再度入監。

孫道存不服北院裁定提起抗告，表示2案犯罪動機、情境相似，責任非難重複程度高，他現年71歲且罹病，生命十分有限，所犯連續行使偽造私文書等罪已入監執行完畢，深切體悟犯罪不可行，已無入監矯正必要。

抗告指出，若入監再執行1年3月，所造成的痛苦將成等比方式增加，有偏重過苛之情，不符罪責相當的要求，請求定執行刑減為有期徒刑3年2月。

台灣高等法院認為，孫道存目前需定期追蹤與檢查，及施打針劑與口服藥物，如發監執行，監所可以依醫囑妥善照料。

高院裁定指出，孫道存2案所受宣告總刑期為4年6月，如依請求定應執行3年2月徒刑，有關公益侵占罪部分，無異減縮為2月徒刑，減縮達1年4月，無法貫徹量刑公平正義理念，3月間再度裁定駁回。孫道存二度提起抗告，但最高法院仍裁定駁回。

台北地檢署於高院裁定後寄發執行通知，要求孫道存4月13日到北檢執行科報到。孫道存表明罹病，希望延緩執行，但檢察官並未核准，今年4月發監執行。