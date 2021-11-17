柑橘季來囉　甘甜爽口八里帝王柑上市中!

八里帝王柑上市了，為柑橘季正式揭開序幕。帝王柑有著亮綠色的果皮，外表看起來像柳丁，但卻像橘子一樣輕鬆好剝，剝開後，檸檬清香撲鼻，柔軟多汁、清甜爽口的果肉，讓人一口接著一口停不下來。

帝王柑為八里新興柑橘品項之一，需要種植於排水量好的山坡地，因此八里山區為適宜的生長環境，目前種植面積約3公頃左右。其中種植帝王柑已有11年的褚永興農友，過去聽聞北部很少人種植並且果肉好吃而開始種植，現在果園約有300株果樹、年種植面積0.5公頃，今年產量約為2千斤。農友表示北部的帝王柑由於早晚溫差大，果皮不需轉紅即可食用，因此有著亮綠色的果皮，外表看起來像柳丁。甚至青甜不帶酸味的口感及果肉的色澤都接近柳丁，但果皮卻像橘子一樣好剝。農友堅持友善耕作，並定期剪枝。帝王柑病蟲害較少，但會因果皮較薄而造成裂果，使得果園地上有少許落果。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，為延續地方農特產品上市時間，發展地方多樣性柑橘類果品市場，農會積極尋找適合當地氣候、較抗病蟲害、容易管理且具有市場性的果品品項。柑橘季從11月中旬至到新年期間有不同品種的柑橘上市，而帝王柑的產期約從11月中旬至12月中旬，大約1個多月，今年因夏天雨水較多，帝王柑產量減少，但吃起依舊爽口甘甜，且每顆果實變大，目前種植面積有逐年增加，平均每台斤60-80元不等，歡迎民眾踴躍訂購。

新北市農業局表示，經過農民一年的精心栽培，柑橘季終於來了，除了帝王柑外，還有砂糖橘、佛利蒙、天王柑等品種，因為適地適種，種植出的果品風味清香、柑甜美味。整個柑橘產季從11月中旬到新年期間都陸續有產品上市，錯過就要再等一年，歡迎想嘗鮮的民眾踴躍訂購，帝王柑相關訂購資訊可洽褚先生(0930148628)，另外柑橘相關訂購資訊請洽八里區農會02-2610-2996。