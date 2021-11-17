白宮顧問佛奇曝 讓COVID-19轉為地方流行病的關鍵步驟

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）白宮首席醫療顧問佛奇指出，若要將COVID-19降格為如水痘或流感一般的地方性流行病，關鍵步驟之一就是讓民眾接種追加劑，並提高疫苗覆蓋率。

有許多專家指出，COVID-19最終會成為地方流行病，並長久存在於人類社會當中。白宮首席醫療顧問佛奇（Dr. Anthony Fauci）週二（16日）接受路透社採訪，強調追加劑（booster doses）對於讓COVID-19降格這一點來說至關重要。

佛奇指出「對我來說，如果想要讓疾病將到地方流行病的規格，就必須將感染風險與程度降低到不會對社會、生活和經濟產生影響的程度。」他補充說明，雖然人們還是一樣會被感染、甚至住院，不過因為感染風險與程度很低，因此我們不必擔心會影響工作。

目前在美國，免疫功能低下者、65歲（含）以上者，以及其他如醫護人員等高風險族群，可在完成疫苗接種後至少六個月進行追加劑注射。不過佛奇說，若美國所有民眾都接種追加劑，該國很有可能在2022年春季之前控制住COVID-19病毒。

面對現在許多國家奉行的「與病毒共存」政策，佛奇指「每日確診數控制在5萬例」對他來說不是「控制」，也不屬於地方性流行病的範疇。佛奇犀利表示，他不會在每日確診數仍在7萬到8萬5千例時坐視不管，僅用「我們不能做得更好了」、「我們要學習與病毒共存」來搪塞。

這就是為什麼佛奇持續努力要求美國民眾捲起袖子，主動接種第一劑的COVID-19疫苗，若已經完整接種兩劑者，一定要再去打追加劑。

佛奇說明，雖然追加劑的抗體過多久會減弱目前不得而知，不過追加劑確實可以導致親合力成熟（affinity maturation)，也就是追加劑讓免疫反應微調的過程，可以增加其力量和耐久性。