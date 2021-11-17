屏東科技大學獸醫系攜手開元食品 打造百萬級乳牛健檢團

國立屏東科技大學獸醫學系與開元食品合作推動「乳牛健檢產學合作」，為國內第一個「完整乳牛牧場全面健檢計畫」，於本日(11/16)在屏科大獸醫學院進行簽約儀式，由屏科大戴昌賢校長及開元食品公司洪金谷副董事長代表雙方簽屬締約，在獸醫學院陳石柱院長、獸醫學系邱明堂系主任、李旭薰助理教授及開元戀職人鮮奶服務團的共同合作下，投入超過百萬的人力與經費支持，為旗下合作的全省酪農夥伴，進行以生產醫學為切入角度的完整總體檢，協助牧場科學化管理，提升環境友善、乳牛健康、生乳品質及生產效率，期許創造產業、學術及消費者三方多贏的友善循環。

屏科大戴昌賢校長表示很高興參加此次與開元食品的產學合作計劃，產學合作計畫主持人獸醫學系李旭薰助理教授說：「台灣地狹人稠又位於亞熱帶熱帶地區，在有限農地面積跟氣候條件下，台灣乳牛飼養比其他海外酪農大國有更加嚴酷的挑戰，這次合作將透過國際技術接軌、科技化飼養知識導入、完整生產醫學的專業健檢，改善牧場的飼養環境以及優化生產流程，提升單頭乳牛的產量與品質，亦兼顧動物福利，如果能讓乳牛開心生產，酪農工作輕鬆，乳產品的品質便可提升，整個牧場甚至酪農產業的體質便可更加健康，達到多贏的局面。」

為能全方面了解牧場狀況，獸醫學系的專業乳牛健檢團隊包含以李旭薰助理教授為首的多位大動物獸醫師、結合開元戀職人鮮奶服務團共同合作，配合牧場擠乳時間每次約凌晨兩三點出診準備，完整的健檢計畫大概要花費團隊一整個工作天進行觀察、採樣與紀錄，後持續回到實驗室做血液學檢查及體檢報告完整分析。所茲費用高且需大量人力，國外酪農業也很少完整的落實，而本次獸醫學系與開元食品的合作為國內第一個「完整乳牛牧場全面健檢計畫」，不只是產學合作的最佳實踐外，亦可感受開元食品在生產安全上，以最高規格並重視動物福利為原則，除了提供消費者良好的戀職人鮮奶品質，更進一步提升台灣酪農產業競爭力，雙方的合作也促使大學與社會責任更緊密的鏈結。

開元食品創立於1982年，旗下戀職人鮮乳品牌一直是國內五星級飯店、連鎖餐廳、飲料、咖啡廳指定鮮乳品牌，多年來不僅深入每個餐飲現場，更以戀職人品牌投入社會公益超過13年，至今已捐助超過30萬瓶鮮奶、累積幫助超過1萬5千名弱勢學童，在即將邁入40周年時刻，擴大企業社會責任的投入領域，與屏科大獸醫學系合作要為台灣酪農產業及鮮乳產業貢獻一己之力，真正做到「職人照護、安心信賴」，以友善的飼養環境與科學方法，營造出健康快樂的乳牛，產出更加美味安心的國產鮮乳，在求新求變與時俱進的驅動下，開元食品也將持續帶動飲食文化新「食」尚，面對競爭激烈的餐飲產界，仍以國產的「戀職人鮮奶」品牌保持高度競爭力，且持續滿足不同世代的消費者。