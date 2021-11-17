110年全國學生技藝競賽•新北家事類6金手創新高　總加碼獎金已破150萬

110學年度全國高級中等學校五大類學生技藝競賽自11月初至12月熱烈展開，其中「家事類學生技藝競賽」由高雄市立三民家商於11月9至10日承辦，並於11日舉辦頒獎典禮。新北共15位學生締造佳績，囊括家事類金手獎6位及優勝9位，其中金手獎獲獎人數再創歷年新高，在在顯示新北技職教育耕耘有成與全國領先的地位。

教育局表示，每年度舉辦全國高級中等學校技藝競賽是各技術型高級中等學校重要活動。除限定高三學生參賽，每職種限制單校僅能推派1至2名選手參加，獲獎選手後續將可參加四技二專升學的技優管道，爭取未來擠身優質科技大學機會，受全國各校高度重視。

在家事類金手獎中，全國各校共351位技藝優秀學生角逐，包含飾品製作、服裝製作、服裝設計、室內設計、幼兒教具製作、膳食製作、美顏、美髮等8職種，各職種則依參賽人數採計金手獎數。新北市共囊括金手獎6位及優勝9位獲獎。在6座金手獎中，美顏組由能仁家商黃宇綸、穀保家商卓恩卉、樹人家商黃筠筑等3位奪下，能仁家商黃柏勳勇奪美髮組金手獎，而樟樹國際實中陳穎及徐筱安分別獲服裝設計組及飾品製作組金手獎。

榮獲美顏組金手獎的樹人家商黃筠筑同學表示，今年受疫情影響，很多預定規劃被打亂，心裡感到很慌張。但還好參加教育局舉辦的金手培訓計畫，能有系統地參加基地訓練、技能觀摩及模擬競賽等訓練活動，還可以跟不同學校選手切磋討論，在充分資源及老師帶領下，讓自己有信心地面對比賽。

本次美顏組金手培訓計畫的執行老師樹人家商謝沛蓁表示，新北6名選手參加美顏組培訓計畫當中就有5名學生獲金手及優勝獎，得獎率超過8成。在全國83位學生中，能仁家商黃宇綸、穀保家商卓恩卉及樹人家商黃筠筑3位中脫穎而出勇奪最高榮譽金手獎，非常不容易。除個人獎外，這3校也都分別拿下美顏組團體獎，可見培訓成效卓著。

教育局長張明文表示，新北市透過金手培訓計畫，規劃三級培訓及6種技職競賽人才培育機制，打造奪金團隊。而本賽事教育部並未頒贈獎勵金機制，新北市為鼓勵學生在技能競技的舞臺上爭取佳績，首創加碼獎勵金激勵學生及指導教師，勇奪第1名至3名獲獎學生可分別獲得2萬、1萬2千元及1萬元。另外，學生參加國際技能競賽最高可得120萬、教師最高可得40萬元，用實質回饋表達對付出心力指導老師及勇於面對挑戰選手高度肯定。

全國學生技藝競賽及全國技能競賽比賽仍在進行中，新北市加碼獎勵金已累積超過150萬元，且也已備好翻倍獎勵金，期待新北小將們在接下來的農業類、工業類和商業類技藝競賽持續領先全國、締造佳績。期勉選手挑戰自我，展現實力，歡迎一同為孩子加油，為臺灣未來最強的技術軟實力種子喝采。