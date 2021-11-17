傳確診者「上團課」引發恐慌 World Gym：不實消息

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）World Gym健身俱樂部今（17）日公告，因應新冠疫情防治，自下午2時起停業至18日。World Gym公關經理廖容瑩澄清，確診者「上團課」的消息不實，表示南京店將於19日重新開放。

位於南京東路五段的World Gym健身俱樂部南京店，配合台北市政府防疫措施休業兩天。據北市衛生局證實，本日公布的境外移入個案（案16614）曾到訪該店，已掌握相關接觸者，所以並未公布，已要求業者清消，落實防疫。

廖容瑩表示，因落實實聯制，相關接觸人員皆已掌握，員工已進行居家隔離，並按照政府防疫指示進行清消。此外，針對部分媒體報導該名確診者「上團課」的不實消息，造成會員恐慌，她澄清消息不實，並指出南京店將於11月19日重新開放會員運動使用。

稍早台北市衛生局專門委員歐佳齡指出，案16614為本國籍40多歲女性，曾在5月4日及7月27日於印度接種過AZ疫苗，8月20日回台以及集中檢疫期間，採檢皆為陰性。11月16日因為有出國需求自費採檢，於今日確診，CT值35，已匡列同住接觸者2人居家隔離，採檢皆為陰性。

衛生局進一步指出，因案16614兒子為案16147，在9月確診，CT值33，案16614因而曾被匡列居家隔離，採檢皆為陰性，且抗體檢測為陽性；今日再度採檢，將視採檢結果判斷後續防疫作為。