5歲隨父母移民澳洲 台裔女孩當選墨爾本東郊白馬市市長

五歲隨父母移民澳洲的台灣女孩劉昱婷（Tina Liu）成為首位有華裔背景的白馬市市長。（圖/Tina Liu Instagram） 五歲隨父母移民澳洲的台灣女孩劉昱婷（Tina Liu）成為首位有華裔背景的白馬市市長。（圖/Tina Liu Instagram）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）五歲隨父母移民澳洲的台灣女孩劉昱婷（Tina Liu）在墨爾本東郊白馬市的博士山長大，長期深耕社區，被居民稱為「屬於博士山的女孩」，近期她成功當選白馬市市長，成為首位擔任該職的台裔澳洲人。

劉昱婷五歲隨父母移居澳洲，劉昱婷畢業於墨爾本大學，有資訊管理學士和商學碩士學位。根據澳洲生活網的專訪，自中學時代起，劉昱婷就會和父親及社區的長輩們一起為博士山（Box Hill ）服務，在華人社區大大小小的活動中總能看到她的身影。

劉昱婷在白馬市博士山長大，該市位於墨爾本東郊，人口約17.6萬人。2016年劉昱婷在眾多長輩支持下參加了白馬市市議員選舉，最終當選白馬市創市以來第一位有華裔背景、最年輕的女市議員，也獲得社區和媒體給予「屬於博士山的女孩」的頭銜。

根據白馬市議會，劉昱婷致力於協助各種社區活動，從食品安全到預防犯罪都是她關心的範疇。劉昱婷對於社區參與和在地服務的熱情讓她投入大量的時間和精力學習不同領域的社區事務，澳洲生活網的專訪指出，當她遇到不懂的議題就會主動去上課，或是自行找資料來看。

劉昱婷在專訪中表示「博士山是一個充滿挑戰和機遇的地方，華人社區很大，我們能做很多事，我想用實實在在的行動服務社區，並看到真實的效果。」