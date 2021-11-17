〈時評〉美國的「一中政策」已變成「一法、三公報、六保證」？!

拜習會結束後，一如預期，美中雙方各自表達立場，不過， 值得注意的是，美方的論述部分，不僅將「六項保證」 首度放入正式會談中，更直接提及中國對台威嚇的行為， 等同於片面破壞現狀，這對未來的美中台關係， 將會產生進一步的影響。

這次拜習視訊會議，美方事先對外透露， 目的是確保美中的溝通管道暢通，避免誤判情形，因此， 各界研判美中關係不至於出現太大變化。事先各界也猜測， 台灣將是雙方會談的一個焦點，果不其然， 雙方都各自表達嚴正立場。

外界關注的一項焦點，是中國官方媒體在拜習會後發出的新聞稿， 強調拜登「不支持台獨」，美方在會後說明時， 並沒有出現類似的字眼，對於相關問題也只提到要由台灣自己決定， 雖然拜習實際談話內容不得而知，但拜登事後受訪說，是「未鼓勵獨立」，而是「鼓勵他們完全按照台灣關係法行事， 這是我們要他們自己做決定。」從美方公開說法裡， 仍是為台灣保留一些空間。

習近平在對話中提到，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣企圖「 倚美謀獨」，美方有些人「以台制華」，這是在玩火， 玩火者必自焚。他還說，如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫， 甚至突破紅線，中方將不得不採取斷然措施。

習近平雖語出重話，但不脫以往論述和主張， 反倒是拜登的說法，又出現一些新進展。例如，中國方面近幾個月， 一直要求美方要遵守「真正的一中政策」，而不是「假的一中政策」 ，因為美方的對台政策論述與昔日出現差異。

歐巴馬時期，美方最常用的說法是， 堅定信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」， 也就是一法三公報為主。不過，自從川普上台後，美方官員在提到「 一中政策」時，有時刻意不講三公報，有時又加上「六項保證」。 拜習這次談話後，更是直接將六項保證放入聲明裡， 這似乎代表美國的「一中政策」，現在已變成「一法、三公報、 六保證」。

其次，美國提到「堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的行為 」外，同時又提及「北京的行為與台海平穩不相符」，此一論述， 美方等於是首度將中國對台灣的威嚇行為， 等同於片面破壞台海現狀。過去民主黨執政時期， 沒有出現這種定義，現在共和黨執政時， 正式講話時也不曾提過類似的說法。

拜習視訊會談，本來就是以各自利益為出發點，各取所需， 包括提及台灣的部分，更是自我表述，而美國的說法， 讓美台關係更為緊密，也更牽動到未來美中台互動發展。