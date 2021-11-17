（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）海軍陸戰隊指揮部已退伍的陳姓少校12日持偽造證件侵入左營軍區，高市警方會同憲兵隊循線追緝，昨天(16日)晚間在三民區陳男租屋處將他逮捕，目前正由軍方訊問，全案由橋頭地檢署偵辦。

陳姓退伍少校持假證件侵入左營軍區，引發關注；國防部副部長王信龍上將（圖）17日表示，發生這種狀況非常不應該，會強力要求警衛勤務的應變能力、加強辨識作法等。中央社

高雄市政府警察局刑事警察大隊17日中午表示，昨晚間11時多會同憲兵隊在高雄市三民區陳男租屋處逮人，但他落網後拒絕夜間偵訊。全案目前正由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，後續由檢方統一說明發言。

海軍陸戰隊指揮部15日表示，已退伍的陳姓少校12日晚間11時27分，持偽證步行進入左營軍區，13日凌晨0時24分門哨衛兵發現，單位立即將相關事證函送憲警偵辦。海軍初查陳男可能途經的路線，辦公處所均已上鎖，且無門窗毀損及物品遺失，將配合檢調偵辦，也已經懲處相關疏失人員。

陳姓退伍少校持假證件侵入左營軍區，引發關注，立委也質疑軍方螺絲鬆掉；國防部副部長王信龍上將17日說，發生這種狀況非常不應該，會強力要求警衛勤務的應變能力、加強辨識作法等。

海軍司令部參謀長蔣正國中將則表示，不排除有其他動機，而警方已抓獲他，關於營區的衛哨勤務，海軍司令部會加以檢討。

立法院外交及國防委員會今天(17日) 併案審查行政院函請審議志願士兵服役條例部分條文修正草案等案，王信龍等人列席報告並備質詢。

國民黨立委溫玉霞質詢指出，這名退伍少校用假證件闖入營區，離開前被發現，但最後還是讓人跑掉，這是教育訓練不足，還是螺絲鬆掉，警覺性實在太低。

王信龍說，發生這種狀況，國防部覺得非常不應該，後續會強力要求警衛勤務的應變能力，甚至加強辨識的做法，而針對這次的案件，相關的檢討也都在進行。

溫玉霞指出，這名退伍少校被發現有不當借貸關係，之後便自請退伍，表示其財務有困難，因此他闖入營區是要偷錢還是偷資料，國防部有沒有去調查這個人的交友狀況。

王信龍表示，根據目前的調查，這名退伍少校沒有獲取任何資料，也已移請司法單位調查。

蔣正國說，這個案子確實是衛哨勤務的疏失，這名退伍少校是拿臨時的軍人身分證明，衛兵沒有辨識出來，就讓他進入左營基地，而清查完畢之後，沒有任何物品遺失或被破壞。

另外海軍陸戰隊左營軍區隊員昨(16日)在營區內疑輕生，經送醫急救恢復呼吸心跳。海軍陸戰隊並說明，全案與先前陳姓退役少校闖入軍區案無關，希望外界不要有過多聯想。

中央社16日引述海軍陸戰隊指揮部發言人少將林傳盛表示，此案完全與日前發生的陳姓退役少校以假造證件混入左營軍區案無關，外界不要有過多聯想臆測。

海軍陸戰隊指揮部16日晚間新聞稿指出，所屬隊員在營內疑自我傷害，經同仁發現實施急救，緊急送國軍高雄總醫院左營分院搶救，同時通知家屬，經救治後恢復心跳，已轉往加護病房觀察。

新聞稿表示，現已成立專案小組調查，並責派專人陪伴家屬，協請醫院給予最完善醫療照護；另將援引為案例，通令各單位強化官兵生命教育，以防類似案例再發生。

退伍少校持假證件侵入南台灣左營軍區•17日高雄落網 一海軍陸戰隊員疑輕生•軍方籲外界：勿作過多聯想