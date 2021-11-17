11/17台灣增5例境外移入　案16614自印度返台2個月才確診

台灣11/17新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會) 台灣11/17新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自立陶宛(3例，案16610-16612)、印尼(案16613)及印度(案16614)入境，入境日介於今(2021)年8月20日至11月15日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案中有3人為突破性感染，分別為案16612接種2劑BNT、案16613為2劑國藥疫苗和案16614則2劑AZ疫苗。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,503例確診，分別為1,859境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。