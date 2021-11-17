低收入國家福音 輝瑞開放COVID-19口服藥物在地製造

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在聯合國合全球衛生計畫Unitaid支持的「藥品專利池」(Medicines Patent Pool)與美國藥品公司輝瑞(Pfizer)的協調下，輝瑞已同意讓全球95個開發中國家製造並銷售其實驗性的新冠肺炎藥物，此舉將可讓全球約53%的人口獲得妥善的新冠肺炎治療，輝瑞也因此成為繼10月默克集團(Merck)授權各地藥廠製造自家新冠藥物molnupiravir後，第二間宣布開放的藥廠。

輝瑞在昨(16)日的聲明中指出，該協議允許這些國家的地方藥廠自己生產輝瑞許可的藥物，且輝瑞不會對低收入國家收取權利金，被世界衛生組織(WHO)指定為新冠肺炎疫情公衛危機的國家也將被豁免所有權利金，希望藉此讓全球大部分的人口獲得足夠的藥物。

被授權的是輝瑞新開發出的口服新冠肺炎藥物Paxlovid。內部實驗顯示，該藥可降低高風險族群因染病後產生重症須送醫、甚至死亡的風險達89%。亞洲、非洲的貧窮國家將因此受惠。不過，曾爆發大規模疫情的巴西、中國、俄國、阿根廷與泰國等國，並沒有被包含在協議內。

然而，雖然外界普遍樂見其成，一些專家警告，這個協議並沒有辦法完全解決新冠肺炎治療與疫苗分配不均的問題，包含輝瑞在內的各大藥廠也拒絕進一步擴大藥物專利的授權，以讓藥物更快在全球普及。

無國界醫生(Doctors Without Borders)強調，全球現在都知道，唯有讓新冠肺炎的療法普及到全球每個人、每個地方，才能有效遏止疫情蔓延，因此對藥廠有條件、限量授權的作為表達了遺憾。