東大教授復育珠光鳳蝶有成 全台15保育基地響應

美塔魔法學校創辦人李偉俊推出「台灣寶珠計畫」，復育黃裳鳳蝶和珠光鳳蝶。（圖／中央社） 美塔魔法學校創辦人李偉俊推出「台灣寶珠計畫」，復育黃裳鳳蝶和珠光鳳蝶。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）台東大學教育學系教授李偉俊，10年來致力推廣復育蘭嶼特有種珠光鳳蝶，自去年推行的「台灣寶珠計畫」反應熱絡，迄今全台已有15個保育基地響應。

李偉俊主持科技部109年度東區科學志工專題研究計畫，於今（17）日舉辦計畫成果展的開幕典禮，其中珠光鳳蝶的復育有成，也替東大落實綠色國際大學SDGs和USR的目標，更上一層樓。成果展即日起至11/25止。

李偉俊表示，10年前他創辦美塔魔法學校，從初期的牛頓力學、法拉第電學、低碳能源、奈米科學及領導才能以及創造發明等6間教室，到後來與成功高中退休生物老師陳維壽聯手成立第7間教室，推廣珠光鳳蝶的保育及保種，一做就是十年。

「台灣寶珠計畫」於去年中秋節後正式在全台發起，一年不到已有15個保育基地響應。李偉俊指出，3個保育基地在蘭嶼的蘭嶼高中、椰油國小和東清國小，其餘12個保育基地分佈在新北市新店基地、桃園市新明和新屋國小基地、高雄市國昌國中和右昌國小及高雄師大燕巢基地，還有台東縣台東市、知本、東河、長濱、關山基地及花蓮縣新城基地。

李偉俊進一步說明，目前有4個基地順利完成黃裳鳳蝶的自然復育工作，而在蘭嶼地區的保基地椰油國小也順利完成馬兜鈴植株栽植任務。

他表示，台東大學加入台灣寶珠計劃的共同執行成果，也是落實聯合國SDGs的第15項目標Life on Land，即保育和永續利用陸域生態系統，永續管理森林，防治沙漠化，防止土地劣化，遏止生物多樣性的喪失。