盼遏止美國仇亞裔潮 卡通「芝麻街」推出首位韓裔美國布偶

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國經典卡通「芝麻街」史無前例推出首位韓裔美國布偶角色智英（Ji-Young），盼能在近期社會經歷Black Lives Matter運動及仇亞裔潮之後，讓兒童了解美國多元種族、民族和文化議題。

根據美聯社，芝麻街新人物智英將在特別節目《See Us Coming Together: A Sesame Street Special》中隆重登場，這個新角色作為這部經典卡通中的第一個亞裔美國布偶，著實別具特殊意義。

芝麻街工作室表示，智英的出現是為了呼應美國喬治·弗洛伊德 (George Floyd) 之死和反亞裔仇恨事件之後相關的重大社會議題討論。

智英的創造者，41 歲的韓裔美國人凱瑟琳·金 (Kathleen Kim)指出，這個玩偶作為韓裔美國人對她而言非常重要，因為在美國的亞裔時常會被歸類在亞洲人這個大範疇中，然而她想強調，智英不僅僅是韓國人或亞洲人，而是韓裔美國人，這也將教導兒童亞洲種族的多元性。

根據美聯社，今年7歲的布偶智英，在命名上也有根據韓國傳統。Ji、Young兩個音節各自代表不同的意思，「Ji」的意思是聰明，也可以指芝麻，而「Young」的意思是勇敢或堅強。她的興趣是彈奏電吉他和滑板。

芝麻街製作公司指出，在塑造新的布偶時，他們的個性和外表通常在幾個月內會顯現出來，然而背後的準備工作可能會花上幾年的時間，並且須由外部專家和跨部門員工對新木偶的各個方面進行權衡。

智英將在已經52週年的經典卡通芝麻街特別節目中與孩子們見面，該節目會在11月25日於HBO Max上架，其中客串明星包含電影「尚氣」華裔演員劉思慕（Simu Liu）、印度裔美國藝人帕德瑪拉克希米（Padma Lakshmi）和日本籍網球新星大阪直美（Naomi Osaka）。