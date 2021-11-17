【吃出來的癌症】愛吃醃漬、加工肉和熱食要當心！食道癌5年存活率平均不到2成

食道癌患者初期大多無明顯症狀，如有長期吞嚥困難或吞嚥時有異物感，務必及時就醫檢查。(示意圖/pixabay) 食道癌患者初期大多無明顯症狀，如有長期吞嚥困難或吞嚥時有異物感，務必及時就醫檢查。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）資深樂手阿本老師（陳本恩）日前因食道癌逝世，據了解，阿本老師在今年初確診食道癌3期，期間經歷化、放療等治療，但最後仍不敵病魔。醫師提醒，食道癌患者初期大多無明顯症狀，如有長期吞嚥困難或吞嚥時有異物感，務必及時就醫檢查。

依國民健康署癌症登記和衛生福利部死因統計資料，107年有2778人罹患食道癌及109年有1954人死於食道癌。其中罹癌者9成以上為男性，好發於50-70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

食道癌已知的危險因子除了抽菸、飲酒、嚼檳榔外，近幾年來有人把食道癌稱為「吃出來的癌症」，因為許多患者納悶自己不菸不酒，卻得到食道癌，追查下發現愛吃含亞硝胺食物(如醃漬、煙燻食物、加工處理的肉品)和熱食。

世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度。

此外，食道曾受腐蝕傷害、吞嚥功能疾病、胃食道逆流、肥胖及口腔衛生不良等也被認為可能與食道癌有關。

台灣癌症基金會表示，食道癌的預後不佳，最主要原因多數病患就醫確診時往往已是局部晚期或已有遠端轉移。在台灣的平均5年存活率僅12-15%，僅稍高於十大癌症中預後最差的肺癌(五年存活率10-13%)。

食道癌5年存活率分別為第1期60~70%、第2期40%、第3期20%、第4期小於5%。因此對於食道癌最有效的治療仍是早期發現、早期治療。

國健署提醒，遠離致癌因子、規律運動及落實健康生活是必要的防癌步驟，尤其抽菸、飲酒及嚼檳榔更是多種癌症的共通危險因子，除應儘速戒除，更應定期做健康檢查。

三軍總醫院也建議，一旦有胃食道逆流疾病，就需定期接受上消化道內視鏡檢查，如果產生食道癌就要勇敢面對，接受完整的治療，避免其他偏方，生命才有保障。