華語學生入境雙標 教育部：1個月內公布新方案

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）疫情趨緩，台灣今年初已開放學位生及華語獎學金學生入境，將非獎學金華語學生排除在外，民進黨立委邱志偉16日要求教育部1個月內提出新方案。

教育部國際及兩岸教育司長李彥儀回應，教育部會與疾管署商量，規劃可行方案，盡量在1個月內公布新方案。

民進黨立委邱志偉、許智傑在立法院共同召開「華語學生難入境 華語中心快倒閉」記者會，表示台灣施行邊境管制，至今年初才開放學位生及華語獎學金學生入境，然而佔境外生大宗的「非華語獎學金學生」卻並未獲許來台。

據教育部統計，華語中心學生數已從民國108年的3萬2457人降到今年的1萬6802人，且近日中央流行疫情指揮中心進一步緊縮邊境管制，將禁止境外生於今年12月16日至明年2月12日間入境，人數最多的非獎學金生更要明年以後才有可能來台。

邱志偉指出，教育部應站在戰略層次思考，將語言文化輸出成為國家外交重要一環。且目前以獎學金身份為入境標準不合理，應參照移工入境模式。

許智傑表示，中國於全球廣設逾500所孔子學院，如今遭疑政治滲透而陸續被關閉，現在是台灣進攻華語教學市場最好的時機，若教育部通盤規劃，長遠來看對台灣非常有利。

李彥儀會後受訪時，將與疾管署討論，設定相關條件，包括學校能量、招生品質、國內防疫措施與防疫能量等，希望讓華語學生分批安全有序的入境。教育部會盡快規劃可行方案，盡量在1個月內公布方案。