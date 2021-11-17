台灣巴拉圭經濟聯席會議　談食品加工、綠色能源合作商機

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中華民國國際經濟合作協會（國經協會）15日舉辦實體+線上「第11屆臺巴(拉圭)經濟聯席會議」，雙方產經界代表針對「食品加工業」及「綠色能源」兩大區塊討論合作商機。

本次會議由中華民國國際經濟合作協會洪堯昆巴拉圭主任委員擔任我方主席、巴拉圭生產暨工商聯盟(FEPRINCO) Pedro Galli Romañach主席擔任巴方主席，巴拉圭工商部Pedro Mancuello貿易暨服務業次長及我國外交部俞大㵢常務次長應邀於會中致詞，雙方出席代表共70餘人。

本屆會議議題為「食品加工業」及「綠色能源」，邀請兩國對產業領域熟悉之業界領袖與政府專家簡報，「食品加工業」由安口食品機械股份有限公司歐陽禹董事長與巴拉圭COPALSA公司董事長暨巴拉圭食品公會(CEPALI)主席Carlos Insfrán主講；「綠色能源」則由億鴻系統科技股份有限公司張家豪董事長及巴拉圭能源暨礦業次長室初級能源資源組長Felipe Mitjans分別介紹國內能源發展現況並探討兩國合作潛力。本次經濟聯席會議接受外交部補助，旨在透過雙方產業經驗交流，共同發掘臺灣與巴拉圭之間經貿合作商機。

巴拉圭為為我國在南美洲地區的重要友邦，兩國經貿關係向來和睦穩定，雙方簽有經濟合作協定(ECA)，多達85項巴拉圭產品享輸臺關稅優惠，自實施後兩國貿易額成長近四成，去（2020)年雙邊貿易總額超過1億5500萬美元。

巴拉圭亦為「南方共同市場」(MERCOSUR)一員，產品輸銷巴西及阿根廷等國享有優惠稅率，是我商進入南美洲市場的最佳入口。此外，巴拉圭具充沛低廉的電力與豐富的農林牧產品及礦產，值得我商前往投資。透過本次會議，期能加深兩國之間產業聯結，並利我國業者深入了解巴拉圭當地商情、開拓中南美洲市場，以因應全球產業鏈重整趨勢，同時強化兩國邦誼與雙邊經貿合作。