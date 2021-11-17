「拜習會」後談台灣　拜登：具獨立性、能自己做決定

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）拜習會昨（16）日落幕，中國與美國對台灣問題依然各自表述。美國總統拜登會後指出，在會上向中國國家主席習近平明確表示，美方支持台灣關係法，「它具獨立性，由它自己做決定」，但稍晚再度澄清未改變美國對台政策，「沒有在鼓勵獨立」。

台灣問題爭議不斷，拜習會後中美不同調，北京堅稱美國支持一中政策，「不支持台獨」；華盛頓重申奉行《台灣關係法》，「強烈反對單方改變台海現狀」。

CNN 報導，拜登（Joe Biden）美東時間16日前往新罕布什爾州（New Hampshire）出席活動時，表示與北京已成立4個工作小組跟進一系列議題，將於未來2週對外公佈更多細節。

拜登也表示在台海議題上取得的進展有限，他向中方「非常明確表達支持台灣法案（應是指台灣關係法），就是這樣。它具獨立性，由它自己做決定（Its independence, it makes its own decisions.）」

然而，拜登返回華府前在停機坪上又就此澄清，並未改變美國對台政策，「我說過，是台灣，不是我們（美國）去決定（自己的未來）。我們沒有在鼓勵獨立。」

拜登說，「我們鼓勵他們完全按照台灣法的要求去做（此處應指台灣關係法），這就是我們正在做的事情，讓他們自己決定。」

白宮副發言人貝茨（Andrew Bates）在空軍一號上也就台灣問題作出回應，他表示拜登於會上強調，美國仍致力於以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策，並強調美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平的做法，「這將是我們持續參與的事」。

這已不是拜登首次在台灣議題上表態爾後又澄清。今年10月21日拜登在CNN新聞節目「市民大會」」（Town hall）時，被問及若台灣遭到中國攻擊，美國是否會防衛台灣時作出明確答覆，表示美國對此有承諾。被外界解讀為將改變美國長期以來的戰略模糊政策，走向戰略清晰。

當時白宮旋即澄清拜登所言，「並非宣布我們的政策有任何變化，我們的政策沒有變化」，並表示「美台間的防務關係以『台灣關係法』為依歸。我們會根據該法履行承諾，我們將繼續支持台灣自我防衛，也會持續反對任何單方片面改變現狀。」