【台灣2成兒少好憂鬱】自殺通報人次激增3.7倍　家扶調查：近5成不會向專業管道求助

台灣近2成兒少過去一周曾出現想不開的念頭，但有近5成不會向專業管道求助。(示意圖/pixabay) 台灣近2成兒少過去一周曾出現想不開的念頭，但有近5成不會向專業管道求助。(示意圖/pixabay)

(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)家扶基金會於國際兒童人權日前夕公布《兒少心情問卷~2021兒少對自我心情認識和抒發方式調查》，結果發現近2成兒少過去一周曾出現想不開的念頭，但有近5成不會向專業管道求助，且根據衛服部調查，近五年兒少自殺通報人次激增3.7倍！

《兒少心情問卷~2021兒少對自我心情認識和抒發方式調查》是針對7-18歲學齡層兒少進行，調查顯示，近兩成兒少近一周半數時間處在負面情緒中，含易怒、難過、疲累及失眠，甚至是想不開。調查進一步發現，孩子負面情緒來源前三名為課業與生涯(76.8%)、人際關係(54.4%)、可運用時間(28.0%)。

調查中亦顯示，近7成孩子認為兒少對憂鬱症不瞭解。因此，雖然約有半數兒少心情不好或憂鬱時會跟同學朋友或家長傾訴，但49.8%兒少不會向專業管道求助，這可能導致有憂鬱傾向的孩子無法及時獲得必要協助。

事實上，曾接受過學校輔導或心理諮商的兒少，有77.4%認為專業介入對他們有幫助。

此外，雖然有8成兒少認為憂鬱症要看醫生，68.6%覺得自己可以決定就醫與否，但是兒少心理健康醫療自主權在台灣現行情況明顯與聯合國兒童權利委員會的觀點不一致。

為了保障兒少心理健康，家扶基金會建議建立校園定期心理健檢機制，從國小開始，學生每學期定期進行心理健康檢查，對於有需要心理支持的兒少主動追蹤、適時關懷。

但諮商心理師全聯會常務理事胡延薇指出一個現實的問題，雖然校園定期心理健康健檢制度，能及時接住有憂鬱之困擾卻被忽略的孩子，但如遇到家長不同意或不重視孩子就醫與諮商的需求，或孩子有諮商意願但要求不讓家長知道而無法取得家長同意諮商，都可能阻礙了孩子及時接受專業服務。

胡延薇建議，若制度無法調整，忽視兒少心理健康醫療自主權將帶來風險。建議政府先從學生輔導法著手，讓老師在醫療資源轉介上更順暢，有效幫助孩子。

有鑑於憂鬱等精神疾病已成為兒少自殺主因，孩子心理健康問題亟需社會大眾一起關注。家扶基金會社會資源處林秀鳳處長表示：「每個孩子及小小生命本來就需要我們用心呵護、關懷與尊重。傾聽心聲、引導紓解情緒、定期心理健檢、專業與醫療及時介入，都是防治兒少自殺憾事的重要環節。