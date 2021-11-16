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台灣元宇宙瑜珈巴洛克花園場次秒殺　意識流動超越邊界打開人心超療癒

元宇宙瑜珈由設計師石岱芸帶領及PUZZLEMAN帶來現場演出，探索人類意識邊界

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2021/11/16 21:24
元宇宙瑜珈由設計師石岱芸帶領及PUZZLEMAN帶來現場演出，探索人類意識邊界已於松菸登場(圖/Lyla Liu)

元宇宙瑜珈由設計師石岱芸帶領及PUZZLEMAN帶來現場演出，探索人類意識邊界已於松菸登場(圖/Lyla Liu) (來源 台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣音樂家PUZZLEMAN及瑜珈老師石岱芸帶來三場瑜珈，首場由元宇宙主題於11月12日揭幕，試圖超越人類身心靈限制，民眾反應十分熱烈。

2021「TCCF創意內容大會」由文策院主辦已於近日登場，「內容交易市場」及「國際趨勢論壇」持續熱烈進行，周邊活動「花園練習」由金曲最佳新人獎ØZI、孫盛希、李浩瑋等帶來精采演唱會，更有結合現場音樂表演及瑜珈的「花園練習三部曲」，其中結合元宇宙主題的瑜珈場次票券一推出直接秒殺。

「花園練習三部曲」由台灣音樂品牌顏社旗下音樂人，也是台灣finger drumming代表人物PUZZLEMAN（本名蔡隆鑫）帶來現場音樂演出，the MEDIAN品牌創辦人石岱芸帶領大家做瑜珈，回應TCCF數位科技主題，規劃元宇宙瑜珈、拜日瑜珈以及拜月瑜珈，在松山文創園區的巴洛克花園裡享受喧囂中的寧靜。

活動起源於顏社與the MEDIAN特別企劃的「Dream Yoga」沈浸式體驗，搭配《睏前愛用PUZZLEMAN》 Lofi Hip Hop睡前音樂，此次，策展團隊草字頭率領原班人馬到戶外花園做瑜珈，在插滿火鶴花的噴泉池旁，跟著老師拜日瑜珈訓練肌力，或是拜月瑜珈瘋狂拉筋跟開髖，配上一杯進駐商家Draft Land的熱紅酒，不僅暖身也暖心。

台灣元宇宙瑜珈巴洛克花園場次秒殺　意識流動超越邊界打開人心超療癒
瑜珈課程現場搭配視覺影像(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

台灣元宇宙瑜珈巴洛克花園場次秒殺　意識流動超越邊界打開人心超療癒
PUZZLEMAN現場演出新歌及《睏前愛用PUZZLEMAN》專輯曲目(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

石岱芸表示，瑜珈主題緊扣數位藝術回應文策院，首場課程「元宇宙瑜珈」用比較多流動（flow）的方式，meta有超越及昇華之意，其意義也與人類意識吻合，都有超越現有邊界無限延伸之意涵，「我們的意識不也是如此？可以突破界線無限延伸，很無邊的！」

石岱芸本身也是設計師，曾獲德國iF設計獎、日本東京字體指導俱樂部獎、金點設計獎年度最佳設計獎等，此次身穿全白緊身衣，十分科幻的風格則是找來專業造型師打造，光是上妝就花了三個小時，石岱芸笑說，朋友說這樣做瑜珈太瘋狂，還說她根本是瑜珈界的蔡依林！

PUZZLEMAN表示，元宇宙瑜珈的音樂比較冥想，連續的嗡聲，節奏感較低，因此選擇演奏像是《Forget》、《菩薩菩薩》等曲目，拜日瑜珈帶來比較活潑陽光的bounce，拜月瑜珈比較多拉筋動作因而沿用deam yoga的音樂。

PUZZLEMAN分享，之前有倒立老師在教課時放他的音樂，學員可以跟著 Beats 練腕力，他也跟著線上課程一起做，但做一堂之後手腕就有點痛！

PUZZLEMAN說曾收到歌迷來信，表示自己是在做化療的時候聽他的音樂，也有人是在瑞士的開刀房住院時一直聽，都讓他很感動。「希望大家真的有被療癒到，瑜珈是找尋自己的過程，據說許多傷心的事都藏在髖裡面，髖打開了，心也會跟著打開。」

特別的是，課程隨贈一組3D全息金字塔，組合完成後依照網站指示置於螢幕中間，即可看到老師漂浮在手機上方帶領練習，但沒有拿到3D全息金字塔的也沒關係，無論何時何地都可以透過任何裝置體驗引導式冥想。

台灣元宇宙瑜珈巴洛克花園場次秒殺　意識流動超越邊界打開人心超療癒
左起：PUZZLEMAN及石岱芸於課程結束後合影(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

台灣元宇宙瑜珈巴洛克花園場次秒殺　意識流動超越邊界打開人心超療癒
石岱芸在松菸巴洛克花園帶領元宇宙瑜珈(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

台灣元宇宙瑜珈巴洛克花園場次秒殺　意識流動超越邊界打開人心超療癒
巴洛克花園裡的噴泉(圖/Taiwan News_Lyla Liu)
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