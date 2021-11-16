【新官上任】 俄羅斯駐台代表懂中文 史瓦帝尼大使是台灣友人

外交部今（16）日宣布亞非地區駐台大使人事異動。（圖／外交部） 外交部今（16）日宣布亞非地區駐台大使人事異動。（圖／外交部）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）外交部今（16）日宣布，莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處（簡稱莫北協）今年10月人事異，由原俄羅斯聯邦國際合作總署副署長梅杰廖夫（Yury Metelev）接任為新代表。此外，史瓦帝尼駐台大使也改由受該國國王倚重的資深外交官蒙西比（Promise Sithembiso Msibi）出任。

外交部亞非司長楊心怡今日在例行記者會上表示，前莫北協前代表白樂賢（Sergey Petrov）已於7月27日離任，新任代表梅杰廖夫於10月12日抵台赴任。

楊心怡表示，現年60歲的梅杰廖夫，除俄文外，亦精通中文、英文及斯洛維尼亞文，為莫北協近年首位通曉中文的代表。

畢業於國立莫斯科大學亞非學院的梅杰廖夫，在接任莫北協駐台代表前，為俄羅斯聯邦獨立國協事務、海外僑民事務暨國際人道合作事務總署（Rossotrudnichestvo）副署長。

楊心怡也宣布，非洲友邦史瓦帝尼駐台大使人士更動。史瓦帝尼總理戴克禮（Cleopas Dlamini）11月12日宣布史國現任駐台大使戴敏尼（Thamie Dlamini）改調駐聯合國常任代表，由現任駐非洲聯盟（AU）大使蒙西比（Promise Sithembiso Msibi）接日任駐中華民國（台灣）特命全權大使。

現年57歲的蒙西比，為該國資深外交官，曾先後擔任國會眾議院執行秘書、駐衣索比亞公使及外交部禮賓司長等重要職務。蒙西比2004年曾訪台參與「國際國會議員亞太地區安全論壇第一屆年會」；另2011年於擔任史國外交部禮賓司長期間，曾陪同王母訪台出席國慶大典。

楊心怡表示，蒙西比深獲史瓦帝尼國王倚重信任，且與我國駐史國大使館維持良好互動關係，一向積極促進台史邦誼，是我忠實友人。