臺灣土地銀行：協助婦女及弱勢族群創業 續推微型創業鳳凰貸款

為推行政府性別平等計畫暨協助婦女及民眾創業，土地銀行致力協助辦理微型創業鳳凰貸款，該項貸款自2009年開辦以來，即積極配合勞動部以函文、轉發宣導DM、手冊及參與政策說明會等辦理推廣事宜，多次獲得勞動部表揚。

微型創業鳳凰貸款適用對象包含20～65 歲女性、45～65歲國民及20～65 歲設籍於離島之居民，凡前開人員3年內曾參與政府創業研習課程達18小時並經創業諮詢輔導，所營事業依法登記或立案未滿5年，且員工未滿5人者，均得申請該項貸款，額度最高新臺幣200萬元，優惠利率1.42％，前2年由勞動部補貼全額利息。

今年面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情，土地銀行配合勞動部之創業協助措施，擴大微型創業鳳凰貸款之適用對象：凡年滿20 歲之失業者，其所營事業於2020年1月15日以後依法辦理設立登記，即得依微型創業鳳凰要點申請貸款。另外，為了積極協助中高齡失業者、新住民取得勞動部創業貸款，各地營業單位可運用「勞動部創業貸款服務聯繫單」將有意願或符合申貸對象之貸款人轉介予勞動部，以加強拓展申貸業務。

土地銀行長期以來積極配合政府辦理創業貸款，亦配合辦理各項紓困措施，於2021年榮獲中小企業信用保證融資業務績優金融機構—青創、新創暨微型事業相挺獎、紓困振興獎/協助勞工戶數最多(經濟部)及保證書動用率優良獎(中小企業信用保證基金)，未來將持續朝善盡企業社會責任、支持性別平等政策及永續經營發展方向前進。