富邦金控首辦金融講座 與電影人對焦金融知識

富邦金控長期力挺華語優質電影，今年已第六度贊助金馬盛會， 創下金融同業之最！今年不僅連續第四度與金馬合辦「新導演論壇」 ，更加碼舉辦「美術設計論壇」，預計11/26在台北文創大樓14樓文創會所舉辦，今年將邀請本屆最佳新導演入圍者：《 詭扯》導演許富翔、《當男人戀愛時》導演殷振豪、《少年》 導演任俠、及《美國女孩》導演阮鳳儀，與最佳美術設計入圍者：《 緝魂》梁碩麟、廖惠麗、《詭扯》蕭仁傑、《瀑布》趙思豪、《 月老》王誌成與《不想一個人》陳柏任等電影人齊聚一堂， 分享創作歷程的甘苦談。

除了藝文論壇外，富邦金控今年首度結合金融與金馬合辦「金融講座」，預計11/18在台北 文創大樓6樓多功能廳，並 由台北富邦銀行資深副總經理劉明藩與文策院副院長盧俊偉主講， 讓電影人更了解電影籌資的過程及各種金融知識。而知名電影人—逆光電影公司監製陳寶旭與牽猴子公司總監王師都將親臨與談，分享過往經驗。 富邦也期待未來有機會與影壇新銳合作， 支持他們創作更多優質作品，以正向力量，為影壇注入活水。

為迎接金馬58頒獎典禮， 富邦金控表示，富邦金控臉書粉絲團率先推出「對焦你與金馬的距離」留言活動，自1 1/15至27連續兩週，粉絲可在指定貼文下留言：「和富邦一起對焦與金馬的距離，金馬 58限量商品 好●想●要」，只要完成指定項目，就有機會贏得金馬聯名電鍋或L G無線藍芽耳機。

近年大獲好評的「尋找富邦金馬神算」神預測活動，也將在11/ 27頒獎典禮當天19:00-20:00限定1小時， 再次席捲富邦LINE官方帳號。 只要成功預測最佳新導演或最佳男主角獎項得主，並留下聯絡方式， 即有機會抽中金馬聯名精品。近期亦將推出綁定富邦FUBON LINE官方帳號，即可免費下載「富邦運動明星大賞」專屬貼圖。