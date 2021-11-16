【拜習談台灣】拜登：堅決反對片面改變現狀 習近平：若突破紅線將採斷然措施

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）拜習視訊會台北時間16日上午舉行，美國總統拜登與中國國家主席習近平閉門談話數小時，雙方會後各自表述。

在台灣議題上拜登（Joe Biden）強調，以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指導方針的「一中」政策，並堅決反對片面改變現狀或破壞台灣海峽和平穩定的行為。習近平則表示，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，並重申歷屆美國政府對此都有明確承諾。

本次會談為拜登於今年1月上任後，第3次與習近平對談，也是雙方首次「面對面」會談。雙方在會議討論中美關係以及負責任地管理競爭的重要性。拜登要求坦率直接的對話，習近平則表示中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。

據白宮釋出的會議紀要，拜登向習近平表示對中國在新疆、西藏、香港以及更廣泛地人權上的擔憂。他也明確表示需要保護美國工人與產業免受中國不公平的貿易與經濟行為影響。此外，重申印太地區航行自由與安全飛行對區域繁榮的重要性。

在台灣問題上，拜登強調美國依然堅持以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策，美方堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。

拜登總統還強調了管理戰略風險的重要性。他指出，需要有常識性的護欄（common-sense guardrails），以確保競爭不致陷入衝突（veer into conflict），並保持溝通渠道暢通。

此外，跨國挑戰如公衛、氣候危機、全球能源供應以及關鍵地區如北韓、阿富汗和伊朗也在會議中被提及。

據新華社報導，習近平在會中則強調，中美必須找到正確的相處之道，並以「相互尊重、和平共處、合作共贏」作為雙方相處三原則。要求美方尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利。習近平進一步指出，美中要以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控。

關於台灣問題，習近平強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，並直指這將引火自焚。

習近平表示，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，並重申歷屆美國政府對此都有明確承諾。

習近平指出，台灣問題的真正現狀和「一個中國」的核心內容，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，」並稱完全統一是全體中華兒女的共同願望。

「我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，」習近平表示，「若有台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

關於人權議題，習近平也回應，願在相互尊重基礎上就人權問題開展對話，但不贊成借人權問題干涉別國內政。