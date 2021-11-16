台灣荷蘭混血貝斯手領軍紀安四重奏　台灣浪漫老歌國際爵士音樂節巴黎登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台荷混血帥氣貝斯手紀安領軍的四重奏，將於國際爵士音樂節帶來台灣爵士音樂會，將於11月19日巴黎匈牙利文化中心登場。

在法國逐漸恢復藝文活動的情況下，2021 Jazzycolors國際爵士音樂節恢復實體展演，11月6日由知名的塞爾維亞爵士鋼琴家Bojan Z擔綱演出的音樂會揭開序幕，直至12月1日駐巴黎外國文化中心各表演場所每天皆有迷人的爵士音樂傳揚。

文化部駐法國台灣文化中心（巴文中心）今年第六度參與，11月19日晚間8點將在巴黎盧森堡公園（Jardin du Luxembourg）旁的匈牙利文化中心呈現台灣爵士音樂會。

今年巴文中心邀請荷蘭紀安四重奏參與Jazzycolors國際爵士音樂節，紀安四重奏為台灣籍爵士貝斯手、作曲家紀安所帶領的新興樂團，團員皆是荷蘭優秀音樂家，包括薩克斯風手Gideon Tazelaar、鋼琴師Oscar Ployart和鼓手Carlos Ayuso，演譯混合原創作品及傳統爵士風格的音樂。此次將以台灣民謠演歌為基底，演奏浪漫爵士風，希望透過台灣老歌旋律帶領歐洲民眾忘卻疫情帶來的恐懼、憂愁，注入安定人心的正能量，提起勇氣邁向未來。

Jazzycolors國際爵士音樂節創始於2003年，由「巴黎外國文化中心論壇」（Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris， FICEP）主辦，目的在於推介世界各國資深或新興爵士音樂及爵士音樂家給法國聽眾。FICEP為國際性藝文組織，由位於巴黎的55個各國文化中心串聯組成，以共享藝文網絡、推廣各國文化藝術為宗旨。巴文中心為創始成員之一，每年皆積極參與FICEP所主辦的活動，推介台灣電影、文學、漫畫、音樂等各類藝術型態。