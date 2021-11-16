【歐亞大不同？!】新加坡「與病毒共存」 歐洲比利時擬強制遠距辦公•英國擴大追加第3劑

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 新加坡推動結合「接種者有別」措施及檢測的試行計畫擴大至特定會展、體育賽事及現場表演活動，將放寬活動人數上限，包括本(11)月登場的彭博創新經濟論壇、金曲歌王林俊傑演唱會都適用。

新加坡日前啟動結合「接種者有別」防疫措施與檢測的試行計畫，放寬部份活動的人數限制，但參與者僅限已完整接種疫苗者，且事前須接受檢測。試行計畫先從允許最多10人一起進行的團體運動活動開始。

新加坡跨部會抗疫工作小組15日舉行線上記者會宣布，即日起這項試行計畫擴及至特定會展、有觀眾的體育賽事及現場表演活動，放寬活動人數限制及分區規定。

抗疫工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財指出，本週舉行的彭博創新經濟論壇、歌手林俊傑月底2場慈善演唱會，以及未來將登場的綜合格鬥ONE冠軍賽等活動都適用。

人口約545萬的新加坡採取「與病毒共存」策略，接種疫苗是最重要的防疫措施之一。

據星國衛生部統計，截至13日為止，星國85%人口已完整接種2劑，86%至少接種一劑；20%已接種追加劑。

衛生部長王乙康解釋，推行「接種者有別」的防疫措施是為了保護尚未接種疫苗者。

另外，關於接種追加劑的效果，他說，衛生部近期做了一項有關輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）及莫德納（Moderna）作為追加劑的小型研究。

結果發現，接種2劑輝瑞/BNT後，再追加一劑輝瑞/BNT，感染COVID-19的風險進一步下降62%，若以莫德納作為追加劑，感染風險進一步減少72%。

王乙康強調，追加施打輝瑞/BNT或莫德納疫苗都能有效降低重症發生。

在新加坡全國COVID-19疫苗接種計畫下，多數民眾接種的是輝瑞/BNT及莫德納疫苗。另有少部分民眾選擇接種中國科興疫苗。

此外，新加坡住在外勞宿舍的移工中，超過98%已完整接種，符合資格的移工也開始接種追加劑。人力部長陳詩龍表示，目前移工宿舍疫情保持穩定，平均每天新增100多例；不論是否已接種疫苗，宿舍移工每週都要接受檢測。

陳詩龍表示，自12月3日起，將進一步鬆綁宿舍移工的活動限制，允許每天最多有3000名完整接種移工進入社區活動，活動時間長達8小時且不限地點。為了保險起見，移工出發前仍須事先在宿舍進行抗原快速檢測。

新加坡疫情保持穩定，衛生部表示，每週病例增加率維持在0.8至1之間，平均每天新增病例維持3000例左右。截至14日，星國累計23萬7203人確診，其中586人病故。

歐洲地區--德國

德國實施了一年半的疫情緊急法即將在11月25日到期，還沒有上位的新聯邦政府為防範未然，率先推出新版《傳染病防治法》。但新法不如老版本嚴格，比如各州無權宣布封城、不能停課，對阻斷傳染鏈至關重要的限制社交接觸也被刪除。不巧的是，這個新版傳染病防治法尚未出爐，德國的疫情便開始轉向惡化，每日確診感染人數一再攀上新高，死亡人數上升，尤其巴伐利亞州和薩克森等州，醫院告急，重症病床人滿為患。

迄今，德國累計確診心冠感染人數超過500萬，同該病毒有關聯而死亡的人數累計997715人。

上周四（11月11日）聯邦議院就新版《傳染病防治法》舉行了辯論。除佩戴口罩以及在公共場所保持社交距離外，新法還增加了在工作地點全面實施3G措施，即只有接種疫苗、痊愈以及測試呈陰性的人才允許進入辦公地點；養老院員工必須測試。11月15日聯邦醫院舉行該法的首輪聽證會。

德國之聲中文網報導，綠黨主席之一的哈貝克（Robert Habeck）以及社民黨公共衛生問題專家勞特巴赫（Karl Lauterbach ）主張3G措施也應該在火車上實施。勞特巴赫對《圖片報》表示，鑑於目前的疫情，「沒有接種疫苗、也沒有測試的乘客，同其他乘客數小時擠在一個車廂裡」，是不負責任的做法。

信息政策的缺失也是未來新政府亟需改善的地方。本月底，將就完全接種疫苗後仍然成為重症病人的人數進行準確統計。綠黨衛生問題專家達門（Janosch Dahmen ）對媒體表示，目前很多重症病人是否接種了疫苗、接種幾針以及疫苗的種類尚缺乏完整的記錄，原因在於目前的登記鏈漏洞百出，功效低下。他認為，準確反映每天數據的統計系統最晚年底投入使用。

德國東南部疫情復燃

民眾大排長龍接種疫苗

德國東南部疫情復燃後，很多人意識到接種疫苗的重要性，接種中心前排起長長的隊伍。上周六，在巴伐利亞州的某些地區，為求接種疫苗得等很長時間，在奧格斯堡市，不事先預約的話，便無法接種。 慕尼黑市也出現接種疫苗供不應求的局面，市政府呼籲人們預約後再前往接種地點。

德國的鄰國中，有三個國家被劃為「高風險區」，入境德國後需要進行10天自我隔離，5天後，如果測試顯陰性，則可提前結束隔離。這三個國家是奧地利（部分地區）、捷克和匈牙利。

比利時將討論是否強制遠距辦公

關閉夜生活場所等措施

事實上，根據中央社來自布魯塞爾的報導，歐洲正面臨第4波飆升的COVID-19疫情，繼荷蘭及奧地利為遏止病毒傳播啟動限制性防疫新規後，比利時本週也將討論是否採取包括強制遠程辦公、關閉夜生活場所等措施。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）近日將比利時、荷蘭、捷克及希臘等10國列為非常高度關注國家(very high concern)。其中荷蘭自11月13日起實施為期3週的局部封城。奧地利15日起更進一步對未施打疫苗民眾實施10天居家管制，違者可處500歐元（約新台幣1萬6200元）罰款。

據比利時國家衛生研究院（Sciensano）統計，自11月3日至9日這一週，比國平均每天新增1萬81人確診COVID-19，較前一週快速增加約40%。為遏止病毒傳播比國也將跟進其他國家緊縮防疫措施。

報導引述比利時晚訊報（Le Soir）15日消息指出，比利時專家已完成報告，建議政府實施包括強制遠距辦公、關閉夜生活場所、暫停在室內出席具有高風險的活動以及將強制戴口罩的年齡自12歲下修至9歲孩童等。

值得注意的是比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）近日警告目前在重症加護病房COVID-19患者已經突破500人，占全國的總容量25%，醫療系統壓力正在加大，因此比利時也已經開始討論是否要強制接種疫苗。

根據布魯塞爾時報（Brussels Times）15日報導，比利時瓦隆區政府表示，當前醫院床位被COVID-19患者使用，如果人數繼續增加，延誤其它民眾治療機會，那麼應該採取進一步行動，朝支持強制接種疫苗方向。

瓦隆區政府表示，另一方面比利時現在每週用於Covid-19檢測的費用約2500萬歐元，接種疫苗的成本，則遠低於檢測費用。

英國擴大第3劑接種計畫

籲40到49歲成人施打

歐洲多國再度實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施的同時，英國首相強生15日也警告英國人引以為鑑，敦促40到49歲的成人施打追加劑，嚴防冬季新一波疫情。

英國BBC報導，英國科學家同意擴大國內疫苗接種計畫，開放所有40到49歲的健康成人在接種完第2劑的6個月後施打第3劑。

強生（Boris Johnson）說，英吉利海峽彼岸「烏雲再起」，「新一波COVID-19疫情」已從東歐、中歐蔓延至最鄰近英國的幾個國家。

他在唐寧街首相官邸召開記者會說：「新的疫情將衝擊我們國界，我們不知道將造成什麼程度的影響，但從過去經驗來看，我們承受不起自滿招致的後果。」

他說：「最近幾天，英國確診病例確實在上升，因此我們必須保持警戒。」

強生政府因應疫情的做法一直飽受抨擊。自去年(2020年)初迄今，英國已累計約14萬3000人染疫病故。

最近幾週，英國的單日確診病例攀升到逾5萬例後，逐漸穩定下來。但感染率還是居高不下。醫界警告，治療季節性呼吸道感染的各醫療診所將無法應付額外的COVID-19患者。

去年，強生就遲遲不願祭出防疫措施來遏止攀升的病例，最後仍舊不得不出手，影響耶誕假期的家人團聚。

強生說，他沒有排除任何選項，但英國國內的COVID-19盛行率數據顯示，沒有跡象顯示今年需要再度實施去年的措施。

但他說，接種第3劑是讓社會維持開放的重要一部分。英國已讓約1260萬人接種第3劑，大多是年長人士。

他說：「接種率較低的國家，感染攀升幅度往往較大，因此被迫採取更嚴厲的防疫措施，而接種率較高的國家，目前的防疫表現較好。」

強生說：「這再度顯示，如果想要控制住英國疫情，如果想避免日常生活受到新的防疫措施限制，符合資格的民眾必須盡快接種疫苗。」

英國的追加劑接種計畫先前僅開放給50歲以上及臨床上脆弱的民眾。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee On Vaccination And Immunisation）也批准讓16到17歲民眾接種第2劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國BioNTech生技公司合力研發的COVID-19疫苗。

英國先前只開放16到17歲年齡群民眾接種一劑疫苗，以等待更多關於18歲以下的接種安全性數據出爐。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會主席林偉勝（Wei Shen Lim，譯音）在聲明中說，新建議擴大追加劑施打對象的年齡層，「將有助於讓保護力延續到2022年」。