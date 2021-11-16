拜登簽署1兆美元基建案 挽聲勢拼就業

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國總統拜登於美東時間15日簽署1兆美元「基礎設施投資和就業法案」，在該法上對立數月的民主黨與共和黨員皆出席在白宮的簽署儀式。

基礎建設法案8月初在聯邦參議院通過，經過3個月的爭辯，於11月5日在眾議院以228比206票通過後，法案送交白宮等待拜登簽署。該法案希望透過撥款給各州和地方政府修橋鋪路、讓寬頻網路覆蓋率擴及數以百萬計美國人等措施，創造美國各地的就業機會。

美聯社報導，拜登終於簽署該案立法，他對此案寄予厚望，稱其為「藍領重建美國的藍圖」，法案的通過彰顯著民主黨與共和黨仍可攜手合作。

先前因經濟、阿富汗撤軍等議題處理不當，拜登的支持度屢創新低，基建案的通過有望替他挽回部分聲勢。

路透社報導，基礎建設案的配套方案1.75兆美元的「重建美好未來」（Build Back Better）社會安全網計畫，涵蓋兒童托育、學前教育、老人照護、健保、處方藥價格和移民。然中間派民主黨籍聯邦參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）與同黨議員曼欽（Joe Manchin）反對部分增稅措施，導致該計畫縮水，惹惱部分黨內人士。

席納瑪今日出席儀式，在演講中表示，「為美國人民通過這項法案，意思似乎是，民選領袖把歧見放一旁，排除雜音，把心力放在對美國老百姓重要的議題，並帶來成果。」

白宮希望眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）能在本週對該法案進行表決，然而，這僅是開始，因參議院尚未對該法案進行決議，而民主黨在該法上的分歧恐影響立法。