台灣旅行社業者營運仍辛苦　無薪假破2.5萬人

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）勞動部今天(16日)公布最新減班休息統計，共計2952家，實施人數2萬5534人，這期實施人數略增1181人，主要為旅行社實施完一期後重新申請而入列，另振興帶動住宿餐飲業、藝術娛樂業復甦，人數持續減少。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2952家，實施人數2萬5534人，與上期公布實施家數2884家，實施人數2萬4353人相比，這次家數增加68家，人數增加1181人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，這期人數雖增加1000多人，但主要是以旅行社為主的支援服務業實施完一期後再申請實施，數字雖有略增，但因旅行社狀況一直不好，因此這並非額外再增加的情況。

黃維琛提到，整體來說，減班休息還是朝持續減少的正向發展，像是住宿餐飲業人數也略減，有婚宴會館及部分吃到飽餐廳「提前」停止實施減班休息；在藝術娛樂業部分，也有一些電子遊戲機、遊樂場等減少實施減班休息，以及部分演唱會相關公司也開始陸續正常上班。

根據數據，這期實施家數以支援服務業1338家最多，其次為批發零售業478家、住宿及餐飲業391家；實施人數最多為支援服務業9011人、住宿及餐飲業7552人，其次為批發零售業2434人等。

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