【更新】拜習視訊會登場 ！拜登：美中有責任避免衝突

更新時間：2021-11-16 11:27

發布時間：2021-11-16 10:58

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）全球注目的拜習會於台北時間16日上午舉行，由美國總統拜登（Joe Biden）率先開場，他向中國國家主席習近平表示，希望雙方就人權與安全議題進行坦誠對話，並表示彼此身為領導人，就有責任避免美中轉為公開衝突。

路透社報導，本場會議在美東時間15日晚間7點45分由拜登發起。拜登與習近平先後發表了簡短的公開談話概述討論內容，隨後兩位領導人閉門進行數小時的密談。

拜登在會談中首先向螢幕中的習近平表示，希望今天能進行直率且坦誠地交談。作為美中領袖的責任是確保競爭不會變成衝突，不論是有意還是無意，必須確保兩國間坦率、直接的競爭。

拜登指出，兩國需要建立常理性護欄（common-sense guardrails），在分歧處清楚坦誠，在有共同利益處共同努力，特別是在氣候變遷等重要全球議題上，這是負責任的世界領導能力。美中雙邊關係不僅對我們的國家，對世界其他地區都有深遠影響，「我們對世界與人民都負有責任」。

拜登還指出，所有國家都須遵守同樣規則，美國捍衛自身利益與價值觀，也捍衛夥伴與盟友的利益與價值觀，今天他將與習近平討論人權、經濟與自由開放印太地區等議題，坦誠率直的相互溝通十分重要。

新華社報導，習近平在北京透過螢幕發表談話，稱相當高興「看見我的老朋友」拜登，並表示中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。雙方作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，「應該加強溝通和合作」，承擔起應盡的國際責任。

習近平強調，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，「都需要一個健康穩定的中美關係」。

習近平表示，「中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏」，他願與拜登形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。

這是拜登於今年1月上任後，第3次與習近平對談，也是雙方首次「面對面」對談。今年2月10日與9月9日，拜、習兩人通過電話，因習近平疫情期間不出訪，所以本次會談改以視訊面談的「次佳選擇」進行。

美中雙方看似熱絡，然而法新社指出，白宮發言人莎琪會前已表示，在數月聯合其他民主夥伴抗衡中國後，本次會談是「一個確定與中國競爭條件的機會」，並要求北京領導人「按規則行事」，拜登將以強勢的姿態與會。

本次會談，台灣問題料將成為首要議題，會前火藥味早已瀰漫。13日中國外長王毅在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）為會前準備通話，王毅要美方信守三個公報的承諾，落實「一中」政策，不再向「台獨」勢力發出錯誤信號。 美方19小時後也公布通話內容，強調美國在台海和平穩定的長期利益，關切中國對台灣的軍事、外交及經濟施壓，敦促北京「以符合台灣人民的意願和最佳利益的方式展開有意義的對話，和平解決台海兩岸議題。」