義大利門戶大開 中資轉移軍方無人機技術3年無人知

華爾街日報揭露，義大利阿爾卑飛機公司（Alpi Aviation）遭中資收購並轉移無人機相關技術到中國。（圖／翻攝自alpiaviatio... 華爾街日報揭露，義大利阿爾卑飛機公司（Alpi Aviation）遭中資收購並轉移無人機相關技術到中國。（圖／翻攝自alpiaviation.com）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）華爾街日報15日披露，3年前中資藉由收購一家義大利軍用無人機廠商，將敏感技術轉移到中國，而義大利與歐盟門戶大開竟毫無知覺，可見其投資審查及技術保護之薄弱。

義大利警方在調查其他案件時，發現阿爾卑飛機公司（Alpi Aviation）與中國的關聯。該公司總部位於義大利北部，生產輕型飛機，並製造義國空軍於阿富汗使用、名為Strix的迷你無人機。Strix可用背包攜帶，由單人操作執行夜間偵查任務。

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2018年7月，馬邇斯（香港）信息科技有限公司以400萬歐元收購阿爾卑75%股份，隨即投資150萬歐元。2019年，阿爾卑以送「無線電遙控飛機模型」至上海參展5日為由，將一架軍用無人機送往中國超過一年。

義大利警方追查發現，馬邇斯實為吸收阿爾卑技術所成立的空殼公司，背後金主為中國中車股份有限公司及江蘇省無錫市政府所掌控的投資集團。

追蹤中國在歐洲投資的荷蘭顧問公司Datenna執行長范艾登（Jaap van Etten）指出，這是該國獲取特定技術、北京當局在背後指使的「教科書案例」。

中資大幅收購歐洲企業已行之有年，為加強審查控制，歐盟於2018年建立新的投資審查架構。然而，把關責任落在歐盟成員國政府，不僅需衡量經濟利益與安全，也未必能落實交易審查。儘管企業有義務申報與安全層面相關的外資收購案，供官方審查，但自行申報制度的漏洞也讓有心之人有機可趁。

阿爾卑公司聲稱，交易公開透明並未違法，然義大利檢方指控，由3名中國人和3名義大利人組成的阿爾卑經營團隊，違反軍用裝備出口法規，且該公司出售股份前是否應知會義大利政府也在調查中。報導指出，義大利政府有權否決非歐盟買主收購防衛、通訊等具戰略性質企業的交易。

報導引述倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）資深研究員拜利（Douglas Barrie）觀點指出，中國已是無人機製造大國，在本案中重視的應是夜視感測器、資料傳輸技術等特定元素，中國中車若想進軍無人機領域，阿爾卑的無人機軟體可成為發展骨架。