（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）目標為扶持中小企業的中國北京證券交易所15日開市。北交所的設立是希望強化中國的新興產業體質，業界人士表示，台商在中國不乏具創新能力的中小企業，也有可能參與上市。

圖/美聯社

北交所定位於服務中小企業，要求「專精特新」，採用註冊制，類似創業板、科創板的註冊方式，而在中國的台商多為中小企業，當中也有部分企業具備科技創新特質，希望參與上市。

中央社引述申萬宏源證券TMT業務董事許弘林表示，近期已收到不少台資企業針對北交所上市的諮詢，也有台資企業在準備申請上市，「目前手上就有幾個案子」。

許弘林說，雖然北交所的門檻降低，仍需經歷嚴謹審核過程，有一定難度。不過，許多台資企業資本額雖不大，但具備高科技技術，或有靈活創新特質，他仍看好台商參與北交所的前景。

北交所開市後仍需經歷一段過渡時期，目前尚不知台資企業的參與程度。不過，有不願具名的相關人士表示，中國近年雖對證券行業展開許多改革，但相關法律規章仍然複雜，台企若想參與上市需做好相當準備，且北交所重點在扶持科技創新產業，台灣企業也需擔憂技術保護的問題。

不過，這名人士也認為，在中國著力扶植科技產業的當下，多為傳統產業的台商，若無法跟緊因應中國的轉型，可能將在中國資本市場遭遇一波洗牌。

北京證交所昨(15日)風光開市，吸引大量中國投資人目光。根據官方發布，首日成交金額達人民幣95.73億元（約新台幣416億元）。10檔新股的漲幅超過100%。

北京證交所是中國第3間證券交易所，首波上市的企業共有81家。而聚焦中小企業、建立自有的交易與監管體系，也使北交所的定位與上海、深圳不同。

據北京證交所發布，開市後首個交易日，81檔在北交所掛牌的股票，合計成交95.73億元。

10檔新股的漲幅均超過100%，且在盤中均觸發2次熔斷機制，暫停交易。截至收盤，10檔新股平均漲幅較發行價上漲199.8%。其中以同心傳動漲幅達493.67%最高。

根據北京交易所的交易規則，除了上市首日不設漲跌幅限制，次日起實行30%的價格漲跌幅限制。同時設有熔斷機制，盤中成交價格若較開盤價格，首次上漲或下跌達30%、60%時，盤中會臨時暫停交易10分鐘，等到重新開始交易後進行集合競價。

中國的多層次資本市場結構以滬深等主板為首，往下是上海科創板、創業板等，再往下是全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（新三板），與各地方的交易中心。

這次註冊的北交所則是新三板的子公司，於新三版原有的基礎層、創新層、精選層掛牌企業中，分離出精選層，升級為北交所，但北交所掛牌企業的法律地位相較精選層提高，且降低了投資門檻。

根據德國之聲中文網，早在開市前，就有累計超過210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超過400萬戶。

這些參與交易的個人投資者需要符合申請北交所交易權限開通前20個交易日證券賬戶和資金賬戶內的資產日均不低於50萬元人民幣，並且有2年以上證券交易經驗等資格。

德國《商報》也指出，對於大型科技公司而言，在美國上市雖是更具吸引力的選項，但今年以來，北京對於中國公司在海外上市的監管仍在繼續收緊。

美國《外交家》（The Diplomat）則指出：中國的創新型中小型企業在籌集國內資金方面面臨著挑戰。由於中小企業缺乏抵押品，銀行更傾向同大型企業合作，使得小型企業往往選擇在國外融資。北京證券交易所試圖為這些公司提供一個在國內獲得資金的選擇。

德國之聲中文網引述《彭博社》（Bloomberg）稱，此舉目的是為中國公司拓寬融資渠道，進一步推動中國的技術，減少對西方的依賴。

【中國第3間交易所】北京證交所15日正式運作 台灣中小企業有機會上市•但須審慎

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