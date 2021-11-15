家樂福聯手Meta力拼數位轉型盼創千億營收　台灣、法國九大國家入列

家樂福法國總部今(15)日宣布，將與Meta啟動大規模合作(圖/Wikipedia) 家樂福法國總部今(15)日宣布，將與Meta啟動大規模合作(圖/Wikipedia)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)家樂福法國總部今(15)日宣布，將與Meta啟動大規模合作，盼成為全球數位銷售領頭羊，將在9大據點國家展開策略合作，台灣也名列其中。

家樂福今天透過新聞稿宣布，2026年數位戰略將落實四大目標：加快電商發展、增加數據和零售媒體活動、金融服務數位化、傳統零售營運數位化轉型，將與Meta啟動大規模策略合作，包含法國、義大利、西班牙、羅馬尼亞、波蘭、比利時、台灣、阿根廷、巴西等9大據點國家。

家樂福預計在2022年至2026年期間投入30億歐元，增加約50%的數位投資，並將年度投資目標提高至17億歐元左右。目標為2026年電商商品交易總額成長2倍，創造100億歐元（約3100億新台幣）營收，預估數位化業務將額外帶來6億歐元的一般性營業利潤。

家樂福說明，這項合作計畫將涵蓋家樂福多方面業務，從內部溝通、員工體驗，到顧客關係、數位廣告與型錄數位化、在地溝通與社群商務；計畫將包括多個Meta平台和服務，例如Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Workplace等，有助於集團數位轉型。



根據易普索（Ipsos）最近為Meta進行的研究，比起紙本型錄，70%的法國人更喜歡數位傳單。家樂福指出，隨即時購物和新消費模式興起，Meta將支援家樂福運用客製工具和創新格式，開發電子目錄產品，並藉由WhatsApp商務應用程式介面實現促銷數位化。

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