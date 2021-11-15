香港男星杜汶澤喊：我愛高雄！想拍深入推薦台灣小吃節目　來台一年至少胖5公斤

杜汶澤11月11日和高雄市長陳其邁見面(圖/杜汶澤Facebook) 杜汶澤11月11日和高雄市長陳其邁見面(圖/杜汶澤Facebook)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)香港男星杜汶澤去年12月來台居住籌備新節目，時常在個人臉書上分享台灣生活及各地美食，近期更貼出與高雄市長陳其邁合照，並透露台灣最愛的飯店。

杜汶澤11月11日和高雄市長陳其邁見面，並說自己將會在高雄做更多文化及慈善工作，希望大家給予支持，也不忘放上高雄小吃照片。

杜汶澤說，「真的很想開拍一個推薦台灣小吃的節目，而且是深入探討的那種。」難掩喜愛台灣美食的心情。他透露，這一年來胖了至少五公斤，因為台灣好吃的東西實在太多，高雄七賢的鴨血飯好吃，但他更愛鴨腸湯和豆芽菜。

待在高雄的這幾天，杜汶澤今(15)日於臉書上分享，「我愛上了高雄」。高雄晶英國際行館打敗台北晶華，緊抓住他的心成為在台灣最愛的飯店。

杜汶澤於該貼文指出，「高雄的晶英沒有浮誇的大堂，含蓄得來卻又不失氣派。Minimalism 早已經被世人用爛了！我在美國東西兩岸見盡不少失敗個案，大家都把簡陋誤認作簡約，再放些經典傢具又以為可以瞞天過海。但這一間 Silks Club，在簡約與豪華之間，取得很好的平衡。」

今年四月台鐵太魯閣號遭工程車滑落撞擊發生發生嚴重事故，杜汶澤捐出100萬元幫助罹難者家屬，感謝過去台灣人對香港的支持。