台北信義區深夜食堂！柏克金燒肉/串燒吧全面升級餐點　周五及周六延長營業時間

「柏克金燒肉/串燒吧」於11月15日全面升級餐點並延長營業時間。(圖/柏克金燒肉/串燒吧) 「柏克金燒肉/串燒吧」於11月15日全面升級餐點並延長營業時間。(圖/柏克金燒肉/串燒吧)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 位於台北信義區一級戰區的「柏克金燒肉/串燒吧」於今年3月開幕，結合燒肉、串燒及鮮釀啤酒吧三種模式，於11月15日全面升級餐點並延長營業時間。

「柏克金燒肉/串燒吧」全新餐點提供多道適合搭酒的創意料理，以日式「烏魚子蕎麥麵」為例，融合台灣在地食材，每日現磨烏魚子粉末搭配清爽蕎麥麵，上桌就能聞到烏魚子的鹹香滋味，清爽而不單調。

串烤物使用木炭現點現烤，精選台灣在地食材，使用國宴級雞肉「馥桂雞胸」與「桂丁雞腿」，桂丁雞被評選為最接近國際頂級標準的雞肉在地食材，從飼育、分切到運輸都非常講究，深受眾多米其林餐廳喜愛，其雞肉甜度高、保水性好，雞胸炭火則僅需燒烤至7分熟即可上桌，具皮薄、脂肪低及肉質清甜的特色，顛覆一般串烤雞肉過柴的口感。

嚴選澳洲和牛製成的「咖哩牛餃子」，外皮經過高溫酥炸，一口咬下便能吃到酥脆口感，內餡完美呈現和牛的頂級油脂、濕潤及甘甜多汁的獨特風味，此次全新餐點也新增了帶有泰式風味，道地椒麻香的「油淋鐵鍋蝦」，上桌前將高溫熱油淋上新鮮白蝦，逼出濃厚香氣，喜愛泰式甜辣的朋友千萬別錯過！

飲品部分除了招牌柏克金鮮釀啤酒之外，提供超過十款風味迷人的自創調酒、噶瑪蘭威士忌調酒，多款沙瓦及特色飲品，周五及周六營業時間延長至12點。

11/15-11/30歡慶餐點全新升級，針對傍晚及深夜推出兩種超值優惠。周日至周五傍晚17:30-18:30多道料理任選三道自由配享500元優惠價！周五至周六晚間21:30推出深夜酒水優惠，凡點購2杯啤酒或調酒，享超值優惠加購全新餐點，最高現省200元。

即日起至12/31還有振興五倍券優惠，消費滿3000元即可免費獲得柏克金餐酒集團餐酒兌換券，可至旗下餐廳兌換餐點(柏克金啤酒餐廳、柏克金燒肉屋、柏克金燒肉/串燒吧)，最高可省520元兌換頂級日本A5和牛燒肉！兌換券數量有限，詳細活動辦法請依官方最新公告為主。

Buckskin Yakiniku / Yakitori Bar 柏克金燒肉 / 串燒吧

電話：02-2758-3655

地址：台北市信義區松仁路91號

營業時間：周日至周四11:30-14:30/17:30-22:00；周五至周六11:30-14:30/17:30-00:00

了解更多：https://www.facebook.com/BuckskinYakinikuYakitoriBar