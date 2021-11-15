〈時評〉請問善變的朱主席：反核還是擁核？

台灣的政治人物，能始終如一堅持立場原則的不多──在位時說一套、卸任後說相反的另一套，或未掌權時極力贊成的，上台後馬上翻臉、態度一百八十度轉變的，比比皆是。讓人覺得，台灣的政客，這也變、那也變，唯一不變的，就是有一顆善變的心！

像同一個朱立倫，在新北市長任內時的核電主張是「核電問題不是依公投結果停建或續建核四，而是有核安問題，核四就不應該存在！」、「沒有核安，根本核四不應該運轉、也不應該啟動，所有的政黨把手拿開，在沒有做修改或沒有做任何的補救以前，大家是不敢相信核四是安全的」，還義正詞嚴強調「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能?」在2015年11月2日的中國國民黨臉書貼文上，更有黨主席朱立倫手拿寫上斗大「核電歸零」、「核ＯＵＴ」的Ｔ恤照片！

六年後的今天，核四廠址沒變，還是座落在新北市的貢寮！中國國民黨主席，很巧，又由同一個朱立倫回鍋擔任！核安，還是只能祈禱，類似美國三哩島、蘇聯烏克蘭車諾比、日本福島的核電廠意外，不要在台灣上演！2014年4月27日起即處於封存狀態的核四，更是七年半來沒變，不能也無法「做修改」或「做任何的補救」！台電「無法處理核廢料」而一個頭兩個大的事實也沒變！

變的是，核廢料比六年前更增加了不少！中國國民黨把手伸入核四，而非「把手拿開」了！朱立倫已非核四所在的新北市市長了！中國國民黨主席朱立倫已由主張「核電歸零」、「核ＯＵＴ」、「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能?」、「在沒有做修改或沒有做任何的補救以前，大家是不敢相信核四是安全的」，變成要「重啟核四」、「無法處理核廢料也要使用核能」、「沒有做修改也沒有做任何的補救，也敢相信核四是安全的」？

朱立倫對使用核能與處理核廢料的輕重取捨、核安的有無、核四的存廢，顯然是換了一個位置就換了一個腦袋的！看看現任新北市市長侯友宜對「重啟核四」的表態，連簡單乾脆的yes/no都不敢，而是支支吾吾、極盡滑溜之能事的「沒有核安，就沒有核電」，無疑提醒國人：小心了！政客是很容易換了一個位置就換了一個腦袋的！

（作者為新竹教育大學退休副教授）