獨步全球 巴林授權Evusheld新冠注射劑

巴林14日通過緊急授權Evusheld新冠注射劑，為無法透過疫苗產生免疫的族群帶來福音。（圖／美聯社） 巴林14日通過緊急授權Evusheld新冠注射劑，為無法透過疫苗產生免疫的族群帶來福音。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合外電報導）獨步全球，中東國家巴林（Bahrain）14日緊急授權製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）所研發的抗新冠肺炎注射劑「Evusheld」。

巴林國家通訊社報導，該國衛生監管局（NHRA）已於14日批准該國緊急授權使用Evusheld，該藥物將提供給18歲以上患有免疫缺陷或正在服用免疫抑制劑的成年人，或從事有傳播風險的職業的個人。

報導指出，巴林衛生局藥品監管部門根據AZ公司所提供的數據進行評估後決定放行授權。

自由時報報導，新藥物Evusheld（前稱AZD7442）由兩種單株抗體（tixagevimab及cilgavimab）所組成，這些抗體與病毒的刺突蛋白結合，阻止病毒進入身體細胞並引起感染。

Evusheld雞尾酒療法已獲證實，未染疫民眾能起預防作用，在出現症狀一週內服用，可預防重症、挽救性命。

Evusheld的出現，是無法僅透過接種疫苗對病毒產生足夠免疫反應的族群的福音。癌症患者及年長者，可透過該藥物在體內形成預防Covid-19病毒的長效抗體。

AZ公司表示，接種一劑Evusheld最高可產生12個月的新冠保護力，第1期臨床試驗也證實，其抗體表現至少9個月的高中和抗體效價。