台灣藝術家余政達錄像幽默探台主體性　西班牙知名地標米拉之家登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣藝術家余政達將於「LOOP國際錄像
文化部駐西班牙代表處文化組攜手其玟畫廊（Chi-Wen Gallery）參加西班牙巴塞隆納第19屆「LOOP國際錄像
策展人黃其玟表示，畫廊自2006年起參加LOOP國際錄像藝術博覽會，展出藝術家陳界仁的作品，一直到今年余政達參展，已15年餘。「希望透過持續參展，讓國際更了解台灣當代藝術主體性的面貌，並且更了解我們是誰、我們的本質，以及我們來自何處。」
《台北雙年展之歌》
其玟畫廊於臉書上表示，台灣在過去經歷長期殖民歷史，80 年代末解嚴之後到 90 年代初之間，眾多藝術家基於對「主體性」問題的焦慮，展開一連串關於「在地化」與「國際化」的辯論，直到 1996 年台北雙年展「台灣藝術主體性」，才使「主體性」問題得到一次象徵性地宣示。
其玟畫廊說，余政達以一種幽默、批判的姿態，對「台灣藝術主體性」進行再詮釋。藝術家將當時的雙年展宣言譜寫成一首 A capella 曲目，參考當時 6 位策展人的編制，邀請 6 位歌者在台北美術館大廳演唱這首歌曲，充滿教堂儀式感的悠揚合聲，唱出了「主體性」的想像、幻覺以及政治現實。
LOOP國際錄像藝術博覽會由巴塞隆納當地的藝術協會於2003
第19屆LOOP國際錄像藝術博覽會
展期：2021年11月16日至18日
展出地點：西班牙巴塞隆納米拉之家（La Pedrera, Casa Milà）
活動網頁：http://loop-barcelona.