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台灣藝術家余政達錄像幽默探台主體性　西班牙知名地標米拉之家登場

《台北雙年展之歌》是余政達於1996年為台北雙年展20周年所創作的作品

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/15 17:56
台灣藝術家余政達將於「LOOP國際錄像藝術博覽會」展出八分鐘錄像創作《台北雙年展之歌》，將於11月16日國際知名建築師高第設計的米拉之家登...

台灣藝術家余政達將於「LOOP國際錄像藝術博覽會」展出八分鐘錄像創作《台北雙年展之歌》，將於11月16日國際知名建築師高第設計的米拉之家登...

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣藝術家余政達將於「LOOP國際錄像藝術博覽會」展出八分鐘錄像創作《台北雙年展之歌》，將於11月16日國際知名建築師高第設計的米拉之家登場。

文化部駐西班牙代表處文化組攜手其玟畫廊（Chi-Wen Gallery）參加西班牙巴塞隆納第19屆「LOOP國際錄像藝術博覽會」（LOOP FAIR），將於11月16日至18日巴塞隆納米拉之家（La Pedrera, Casa Milà）展出新媒體藝術家余政達的錄像作品《台北雙年展之歌》，並設立線上虛擬展區。

策展人黃其玟表示，畫廊自2006年起參加LOOP國際錄像藝術博覽會，展出藝術家陳界仁的作品，一直到今年余政達參展，已15年餘。「希望透過持續參展，讓國際更了解台灣當代藝術主體性的面貌，並且更了解我們是誰、我們的本質，以及我們來自何處。」

《台北雙年展之歌》是余政達於1996年受台北市立美術館邀請為台北雙年展20周年所創作的作品，將當年台北雙年展宣言改編為一曲「acapella」（無伴奏合唱），探討「雙年展」永遠存在的在地發聲與國際定位的雙重拉扯。

其玟畫廊於臉書上表示，台灣在過去經歷長期殖民歷史，80 年代末解嚴之後到 90 年代初之間，眾多藝術家基於對「主體性」問題的焦慮，展開一連串關於「在地化」與「國際化」的辯論，直到 1996 年台北雙年展「台灣藝術主體性」，才使「主體性」問題得到一次象徵性地宣示。

其玟畫廊說，余政達以一種幽默、批判的姿態，對「台灣藝術主體性」進行再詮釋。藝術家將當時的雙年展宣言譜寫成一首 A capella 曲目，參考當時 6 位策展人的編制，邀請 6 位歌者在台北美術館大廳演唱這首歌曲，充滿教堂儀式感的悠揚合聲，唱出了「主體性」的想像、幻覺以及政治現實。

LOOP國際錄像藝術博覽會由巴塞隆納當地的藝術協會於2003年創辦，每年11月串聯來自全球的藝廊提供豐富多元的藝術展。本屆展場「米拉之家」為巴塞隆納知名地標，設計師為被譽為「上帝的建築師」的高第。展覽於一樓展場展出，目前屬於西班牙Caixa銀行。

第19屆LOOP國際錄像藝術博覽會
展期：2021年11月16日至18日
展出地點：西班牙巴塞隆納米拉之家（La Pedrera, Casa Milà）
活動網頁：http://loop-barcelona.com/artist-video/ode-to-the-taipei-biennial/
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