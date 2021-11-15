新北校安增能UP跨單位合作 危機處理攏免驚

為提升學校突發事件危機處理能力， 新北市教育局今年度自10月14日至11月16日辦理高國中小「 校安通報案例分享與精進作為工作坊」及「校安培力增能研習」共1 2場次，對象包含學務主任、幼兒園長(主任)及生輔(教)組長， 透過經驗傳承及分享，強化學務人員校安防護工作職能，建構安全、 友善、健康的校園環境。

教育局長張明文表示，新北市已完善建立教育、 警政連繫平臺與預防機制，協助學校推展校園安全防護工作。 接下來校安通報案例編撰小組會將蒐整資料及編撰後E化成冊， 系統化提供學務主任使用來應變各式突發事件， 更重要的是做好預防措施防患於未然， 提供學子純淨健康之學習環境。

教育局表示，校園安全是家長當前最重視議題之一。 因此透過校安通報案例的工作坊讓學務主任、幼兒園長(主任)進行 討論和分享， 期待擔任學務單位主管對校安工作更深入與全面性瞭解， 未來在校安事件處理上會更得心應手， 守護新北師生並維護校園安全。

擔任工作坊幼兒園組召集人及講師的石門國小蔡清寬校長表示， 校園安全危機潛藏因子難以預測，具有突發性且無固定形態， 一旦有學生傷害事件，皆為社會大眾所矚目及關注焦點， 因此自己特別提醒研習夥伴在專注教學之餘， 須特別留意依法行政重要性及處理事件周延性。

參與工作坊的思賢國小學務主任郭泰佑說， 近日虎豹溪及城中城事件讓我們格外重視通報重要及迫切性， 感謝教育局辦理研習提醒大家，更藉由案例討論及分享， 發現自己在處置過程要更注意細節。

在校安培力增能研習部分，教育局針對生輔(教)組長設計多元課程 提升處理校安事件能力，例如校安通報操作說明、 特定人員尿液篩檢及輔導、校安防護機制及校園霸凌預防、 處理與追蹤輔導等。 擔任講師的新北市警察局少年警察隊預防宣導組長陳義峰表示， 警方與校園安全需密切合作，惟有善用跨單位網絡相關資源， 才能共同守護新北學生、教師及維護校園安全。

參加研習的土城國中邱顯皓組長表示， 藉由講師深入淺出剖析並分享案例， 也清楚說明各類狀況如何處置及跨單位合作， 讓我們可以瞭解維護校安規範與實務作法， 自己回學校將與各年級導師們分享， 並運用在學生輔導管教及相關業務執行上。

照片來源：新北市教育局提供