新北校安增能UP跨單位合作 危機處理攏免驚

為提升學校突發事件危機處理能力，新北市教育局今年度自10月14日至11月16日辦理高國中小「校安通報案例分享與精進作為工作坊」及「校安培力增能研習」共12場次，對象包含學務主任、幼兒園長(主任)及生輔(教)組長，透過經驗傳承及分享，強化學務人員校安防護工作職能，建構安全、友善、健康的校園環境。
教育局長張明文表示，新北市已完善建立教育、警政連繫平臺與預防機制，協助學校推展校園安全防護工作。接下來校安通報案例編撰小組會將蒐整資料及編撰後E化成冊，系統化提供學務主任使用來應變各式突發事件，更重要的是做好預防措施防患於未然，提供學子純淨健康之學習環境。
教育局表示，校園安全是家長當前最重視議題之一。因此透過校安通報案例的工作坊讓學務主任、幼兒園長(主任)進行討論和分享，期待擔任學務單位主管對校安工作更深入與全面性瞭解，未來在校安事件處理上會更得心應手，守護新北師生並維護校園安全。
擔任工作坊幼兒園組召集人及講師的石門國小蔡清寬校長表示，校園安全危機潛藏因子難以預測，具有突發性且無固定形態，一旦有學生傷害事件，皆為社會大眾所矚目及關注焦點，因此自己特別提醒研習夥伴在專注教學之餘，須特別留意依法行政重要性及處理事件周延性。
參與工作坊的思賢國小學務主任郭泰佑說，近日虎豹溪及城中城事件讓我們格外重視通報重要及迫切性，感謝教育局辦理研習提醒大家，更藉由案例討論及分享，發現自己在處置過程要更注意細節。
在校安培力增能研習部分，教育局針對生輔(教)組長設計多元課程提升處理校安事件能力，例如校安通報操作說明、特定人員尿液篩檢及輔導、校安防護機制及校園霸凌預防、處理與追蹤輔導等。擔任講師的新北市警察局少年警察隊預防宣導組長陳義峰表示，警方與校園安全需密切合作，惟有善用跨單位網絡相關資源，才能共同守護新北學生、教師及維護校園安全。
參加研習的土城國中邱顯皓組長表示，藉由講師深入淺出剖析並分享案例，也清楚說明各類狀況如何處置及跨單位合作，讓我們可以瞭解維護校安規範與實務作法，自己回學校將與各年級導師們分享，並運用在學生輔導管教及相關業務執行上。
照片來源：新北市教育局提供