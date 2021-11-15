2022「新北12少」環保局月曆登場 倡「一起少一點 環境好一點」

環保局今(15)日於新北市府舉辦「2022新北1 2少月曆發表會」。為觸發更多人的環保意識，環保局集結最年輕的 12位同仁，組成「新北12少」，平均年齡21歲， 並與輔大美術系設計團隊合作，以文青感插畫結合「似顏繪」， 設計包裝12項「少一點」主題，藉月曆帶出環境教育意涵。 同時於每個月的月曆中設計「掃一下環保新鮮視」的四格漫畫， 提醒民眾跟著做，力行每個月的環保主題，提倡2022將環保落實 於生活。

環保局長程大維表示，此次期待以新世代的角度和民眾分享， 如何在生活中力行少一點的環保行動， 邀請更多年輕人加入守護環境的行列，一同實踐「一起少一點、 環境好一點」的未來。

環保局秘書徐維遠說明，「新北12少」是繼2021「新北• 光影」月曆後，第二年推出的環保局月曆， 此次月曆創作邀請輔仁大學應用美術系方彩欣系主任擔任設計團隊顧 問，帶領輔仁大學應用美術系近年畢業生進行主題繪製， 用更活潑生動、具想像空間的美學插畫，將12位主角一一搬進生活 中的場景，向民眾分享生活中的環保意識及作為。

徐維遠表示，12個月的主題分別是少污染、少剩食、少用電、 少一次性、少噪音、少塑膠、少亂丟、少開車、少空污、少用水、 少浪費、少包裝，期望可以用這12個「少一點」， 提醒大家在生活中一點一滴地節制需求以減少環境負擔。此外， 月曆設計結合新北意象、全球環境議題、 節慶活動及台灣的四季變化，更傳遞了環境保護是不分時間、 不分地域的觀念，只要願意行動，永續發展就可持續推動。

而月曆主角「新北12少」，平均年齡僅21歲， 分別是金山區清潔隊蔡亦婷、清潔維護科胡楊明紘、 廢棄物處理規劃科何瑀蓁、空氣品質維護科楊詠翔、 環境檢驗科張梓裕、石門區清潔隊林昊翰、瑞芳區清潔隊孫琪、 環境衛生管理科王碩、林口區清潔隊呂鈺庭、三重區清潔隊黃泳倫、 環保稽查科黃琬如、三峽區清潔隊陳宇恩。

「新北12少」月曆還設計了許多巧思， 除了日期加註環境相關節日外， 更放入輔仁大學應用美術系學生以青年視角及創意所設計的跨載體四 格漫畫，分享如何在生活中力行少一點，讓環境更美好。 民眾只需在當月一號使用手機掃描內頁的「掃一下環保新鮮視」QR Code，即可連結至新北i環保觀看當月的四格漫畫內容， 透過跨載體連結更多的環保行動，月月領你力行環保生活。

12位主角中最年輕是三峽區清潔隊員陳宇恩，僅18歲。 他分享在高一時發現環保局清潔隊員正在招考， 認為清潔隊員一份穩定的收入，且16歲以上即可參加考試， 瞭解工作內容後就下定決心投入清潔隊員的招考。 而目前任職於環清組進行消毒工作，包含消毒確診足跡、定點消毒、 例行性消毒或割草、清溝等工作。在進行確診消毒時， 擔心自己會因此確診，而影響整個清潔隊的工作， 但想到能讓確診數降低，就想盡力把每一個角落及細節都做到好。 也很榮幸自己第一份工作是清潔隊員， 在疫情期間深深感受到自己存在的必要， 很開心能在工作中找到熱忱與自我價值。

25歲的環保局職員何瑀蓁也分享新北市環保局是她高普考分發的第 一志願，在分發前有前輩推薦選擇環保局，不僅業務單純， 長官及同事都很友善；也因為平常喜歡參加淨灘活動， 希望可以邊工作邊做有興趣的事情，同時維護周遭環境。 而目前任職於廢棄物處理規劃科，從事土木工程相關業務， 辦理清潔隊廠區、焚化廠周邊設施整建及掩埋場維護管理事宜。 很高興能在工作中了解廢棄物處理的生命週期， 有效減少垃圾存置空間，不僅讓底渣得到再利用的機會， 還能復育山坡回歸自然，還給動植物良好的生殖環境， 期許未來能夠更盡一己之力保護地球改善環境。

這次月曆設計有桌曆及掛曆兩種款式，桌曆還搭配有12款提醒少一 點的主題透明貼紙，後續會在環保局「新北i環保」 臉書粉絲專頁辦理抽獎，並再公布以電池兌換月曆的相關活動辦法。