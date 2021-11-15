春節檢疫「7+7」方案　17日開放預訂集中檢疫所　台灣指揮中心：持假疫苗證明將依法送辦

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）春節入境「7+7」檢疫方案，完成2劑疫苗接種且滿14天入境者可適用，指揮中心發言人莊人祥今（15）日表示，集中檢疫所於17日上午10時開放預訂，預計釋出2萬1600間房。另外，若持假疫苗證明入境者，最高罰15萬元，並依照偽造文書罪送辦。

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春節返台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫措施增「7+7」方案，皆於今年12月14日開始執行至明年2月14日，但適用對象僅限入境時須完成2劑疫苗接種且滿14天，疫苗種類包含世界衛生組織（WHO）緊急使用清單或台灣緊急使用授權（EUA）通過COVID-19疫苗。

選擇「7+7」方案者須自費入住旅館或集中檢疫所7天後，第8-14天起改為加強版居家檢疫，第15-21天進行7日自主健康管理。集中檢疫所專門提供選擇7+7方案民眾居住，每人每日收費為新台幣1500元。

中央社引述莊人祥今天下午記者會中說法，配合春節檢疫7+7方案，集中檢疫所調整為17日上午10點起開放民眾上線訂房，由於集中檢疫所是根據每天訂房數及剩餘集中檢疫所進行分配，無法根據民眾需求指定地點，民眾接到訂房訊息後，會統一告知集中檢疫所地點。

據指揮中心統計，春節檢疫7+7方案每梯提供3600間房供民眾使用，可釋出6梯次，約可提供2萬1600間集中檢疫所量能，現階段預計這些集中檢疫所將會隨著春節檢疫於2月14日截止時，同步暫停開放一般民眾預約使用。

至於「7+7」及「10+4」縮短入境集中檢疫或防疫旅館檢疫天數，春節結束後是否繼續沿用，莊人祥僅說，會隨疫情滾動檢討，需要持續觀察國內2劑疫苗完整接種狀況和國際疫情評估。

媒體詢問屆時該怎辨別疫苗證明真偽，且是否針對持假證明者開罰，莊人祥說，比照去年驗證陰性核酸檢驗證明模式，如果提供不實疫苗接種證明，將依「傳染病防治法」開罰新台幣1至15萬元，另外也會依照偽造文書罪送辦。